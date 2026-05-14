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최초의 한글 해부학 교과서, 국가등록문화유산 된다

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본문 요약

근대 의학교육 체계를 보여주는 최초의 한글 의학 교과서가 국가유산이 된다.

국가유산청은 국립한글박물관이 소장한 <해부학>을 국가등록문화유산으로 등록할 예정이라고 14일 예고했다.

<해부학>은 근대 서양식 의료기관인 제중원에서 간행된 우리나라 최초의 한글 해부학 교과서다.

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최초의 한글 해부학 교과서, 국가등록문화유산 된다

입력 2026.05.14 10:21

  • 배문규 기자

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우리나라 최초의 한글 해부학 교과서 <해부학> 1, 2, 3권. 국가유산청 제공

우리나라 최초의 한글 해부학 교과서 <해부학> 1, 2, 3권. 국가유산청 제공

근대 의학교육 체계를 보여주는 최초의 한글 의학 교과서가 국가유산이 된다.

국가유산청은 국립한글박물관이 소장한 <해부학(제중원 한글의학교과서)>을 국가등록문화유산으로 등록할 예정이라고 14일 예고했다. <해부학>은 근대 서양식 의료기관인 제중원에서 간행된 우리나라 최초의 한글 해부학 교과서다. 당시 세브란스 병원의학교와 여러 선교 의료기관에서 쓰였다.

국립한글박물관에 따르면 <해부학>은 일본 해부학자 이마다 쓰카누(1850~1889)가 1888년에 쓴 <실용해부학>을 제중원 의학생 김필순(1878~1919)이 우리말로 번역하고, 제중원 의학교 교수 올리버 에비슨(1860~1956)이 교열해 펴냈다.

국가유산청은 “서양 의학이 국내에 도입되던 초기 교육 실태를 보여주는 대표적 자료로, 한국 근대 의학 교육의 출발점을 상징한다”고 밝혔다.

해부학 1권의 세포,해부학 2권의 구강,해부학 3권의 후경골동맥에 대한 설명(왼쪽부터). 국가유산청 제공

해부학 1권의 세포,해부학 2권의 구강,해부학 3권의 후경골동맥에 대한 설명(왼쪽부터). 국가유산청 제공

총 3권으로 구성된 이 교과서는 인체 구조와 기능을 체계적으로 설명하고 있다. 제1권은 뼈대와 근육을 중심으로 신체의 형태와 움직임의 원리를 설명하며, 제2권에서는 심장·폐·소화기관 등 주요 장기의 기능과 생리 작용을 다룬다. 제3권은 신경계와 감각기관 등 인체의 작용과 반응 체계를 아우른다. 이러한 구성은 당시 서양 해부학 지식을 단계적으로 이해할 수 있도록 한 근대 의학교육 체계를 보여준다.

<해부학>은 국어사적으로도 중요한 자료다. 낯선 의학 용어를 한자나 외래어로만 표기하지 않고 ‘염통(심장’, ‘밥통(위)’ 등 순우리말로 쉽게 풀었으며 원서에 없는 설명도 추가했다. 국가유산청 관계자는 “근대 의학 지식이 우리말로 번역되고 대중화되는 과정과 20세기 초의 한글 표기법, 음운 변화 등을 확인할 수 있다”고 설명했다.

국가유산청은 이날 영산강 유역에 자리한 마한 역사와 문화를 살펴볼 수 있는 유적인 ‘함평 예덕리 고분군’은 사적으로 지정했다. 3세기 후반부터 5세기 전반에 걸쳐 조성된 마한의 대표적 무덤군으로, 함평군에서 국가 사적이 지정된 건 이번이 처음이다.

함평 예덕리 고분군 전경. 국가유산청 제공

함평 예덕리 고분군 전경. 국가유산청 제공

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