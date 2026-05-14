최초의 한글 해부학 교과서, 국가등록문화유산 된다

근대 의학교육 체계를 보여주는 최초의 한글 의학 교과서가 국가유산이 된다.

국가유산청은 국립한글박물관이 소장한 <해부학(제중원 한글의학교과서)>을 국가등록문화유산으로 등록할 예정이라고 14일 예고했다. <해부학>은 근대 서양식 의료기관인 제중원에서 간행된 우리나라 최초의 한글 해부학 교과서다. 당시 세브란스 병원의학교와 여러 선교 의료기관에서 쓰였다.

국립한글박물관에 따르면 <해부학>은 일본 해부학자 이마다 쓰카누(1850~1889)가 1888년에 쓴 <실용해부학>을 제중원 의학생 김필순(1878~1919)이 우리말로 번역하고, 제중원 의학교 교수 올리버 에비슨(1860~1956)이 교열해 펴냈다.

국가유산청은 “서양 의학이 국내에 도입되던 초기 교육 실태를 보여주는 대표적 자료로, 한국 근대 의학 교육의 출발점을 상징한다”고 밝혔다.

총 3권으로 구성된 이 교과서는 인체 구조와 기능을 체계적으로 설명하고 있다. 제1권은 뼈대와 근육을 중심으로 신체의 형태와 움직임의 원리를 설명하며, 제2권에서는 심장·폐·소화기관 등 주요 장기의 기능과 생리 작용을 다룬다. 제3권은 신경계와 감각기관 등 인체의 작용과 반응 체계를 아우른다. 이러한 구성은 당시 서양 해부학 지식을 단계적으로 이해할 수 있도록 한 근대 의학교육 체계를 보여준다.

<해부학>은 국어사적으로도 중요한 자료다. 낯선 의학 용어를 한자나 외래어로만 표기하지 않고 ‘염통(심장’, ‘밥통(위)’ 등 순우리말로 쉽게 풀었으며 원서에 없는 설명도 추가했다. 국가유산청 관계자는 “근대 의학 지식이 우리말로 번역되고 대중화되는 과정과 20세기 초의 한글 표기법, 음운 변화 등을 확인할 수 있다”고 설명했다.

국가유산청은 이날 영산강 유역에 자리한 마한 역사와 문화를 살펴볼 수 있는 유적인 ‘함평 예덕리 고분군’은 사적으로 지정했다. 3세기 후반부터 5세기 전반에 걸쳐 조성된 마한의 대표적 무덤군으로, 함평군에서 국가 사적이 지정된 건 이번이 처음이다.