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장기기증으로 4명 생명 구하고 떠난···충주시청 박준용 주무관

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본문 요약

충북 충주시청에서 의식을 잃고 쓰러진 30대 공무원이 장기 기증으로 4명의 생명을 살리고 세상을 떠났다.

유가족은 평소 복지 업무를 맡아온 고인의 삶을 기리기 위해 장기 기증을 결정한 것으로 전해졌다.

2021년 사회복지직 공무원으로 임용된 박 주무관은 시민 복지와 아동 돌봄 업무를 맡아왔다.

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장기기증으로 4명 생명 구하고 떠난···충주시청 박준용 주무관

입력 2026.05.14 10:25

수정 2026.05.14 11:07

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  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

고 박준용 주무관. 충주시 제공.

고 박준용 주무관. 충주시 제공.

근무 중 의식을 잃고 쓰러진 30대 공무원이 장기 기증으로 4명의 생명을 살리고 세상을 떠났다.

14일 충북 충주시에 따르면 시청 여성청소년과 아동친화드림팀 박준용 주무관(39)은 지난 6일 업무 중 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐다.

이후 뇌사 상태에 빠진 박 주무관은 치료를 받던 중 지난 13일 숨졌다.

유가족은 평소 복지 업무를 맡아온 고인의 삶을 기리기 위해 장기 기증을 결정한 것으로 전해졌다.

2021년 사회복지직 공무원으로 임용된 박 주무관은 시민 복지와 아동 돌봄 업무를 맡아왔다. 올해부터는 지역아동센터 34곳의 운영 지원과 현장 점검, 민원 대응 등을 담당했다. 어린이날 연휴에도 행사 지원 업무에 참여했다.

박 주무관의 동료 직원은 “고인은 민원 대응 등 과중한 업무 속에서도 늘 미소를 잃지 않고 책임감 있게 업무를 수행했다”며 “항상 밝은 얼굴로 주변을 먼저 챙기던 따뜻한 친구 같은 동료였다”고 말했다.

충주시는 오는 15일 오전 고인이 근무했던 시청 광장에서 동료 직원들이 참석한 가운데 노제를 엄수할 예정이다.

충주시 관계자는 “시민 복지와 아동 돌봄 현장을 위해 성실히 일해온 직원을 잃어 참담하다”며 “유가족 지원과 장례 절차 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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