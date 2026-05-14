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누구나 ‘층층 녹지공간’ 즐긴다···당산에 복합주거시설 조성

입력 2026.05.14 10:29

서울 당산역 인근에 조성될 복합주거시설 투시도. 서울시 제공

서울 당산역 인근에 조성될 복합주거시설 투시도. 서울시 제공

서울 당산역 인근에 층층이 이어지는 개방형 녹지 공간을 갖춘 복합주거시설이 들어선다.

서울시는 지난 13일 제3차 도시·건축공동위원회 수권분과위원회에서 영등포구 양평동4가 158일원 복합주거시설 관련 당산지구중심지구단위계획 결정 변경안 등을 수정 가결했다고 14일 밝혔다.

양화대교 남단 선유로변에서 추진되는 이번 사업은 도시·건축 디자인 혁신사업 공모 선정 사업이다. 용적률 793.5%를 적용해 지하 8층~지상 42층 규모로 짓는다. 건물에는 공동주택 243세대와 상점가, 공영 수영장 등이 들어선다.

저층부는 누구나 찾을 수 있는 개방 공간으로 활용한다. 1~5층에는 ‘층층 녹지공간’을 마련한다. 2층부터는 외부계단을 따라 테라스형 녹지가 이어진다. 5층과 6층에는 한강과 선유도를 조망할 수 있는 실·내외 전망공간을 마련한다.

서울 당산역 인근에 조성될 복합주거시설의 저층부 공유 공간 투시도. 서울시 제공

서울 당산역 인근에 조성될 복합주거시설의 저층부 공유 공간 투시도. 서울시 제공

녹지형 개방 공간 규모는 초등학교 운동장 면적과 비슷한 2650㎡이다. 선유로변 전용 엘리베이터와 양쪽에서 접근 가능한 보행산책로를 통해 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 할 계획이다.

지하에는 공공기여시설인 체육시설과 거점형 키움센터가 들어선다. 3600㎡ 규모 체육시설은 수영장과 헬스장을 포함한다. 1179㎡ 규모 키움센터에선 방과 후 초등학생들을 대상으로 놀이치료, 문화·예술 프로그램, 틈새돌봄 등 서비스를 제공할 예정이다.

김용학 서울시 미래공간기획관은 “독특한 디자인의 새로운 랜드마크 조성과 시민 개방 공간을 통한 지역 연계로 새로운 활력을 불어 넣을 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

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