“역사·전통 계승” 전남 개교 100주년 학교 63곳에 기념 현판 설치

전남도교육청은 학교 역사와 전통을 기리는 ‘개교 100주년 기념 현판’ 설치를 올해 상반기 63개 학교에서 완료했다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 학령인구 감소와 지역 소멸 우려 속에서도 오랜 시간 지역 교육의 기반 역할을 해온 학교의 의미를 되새기기 위해 추진됐다. 학생과 교직원, 동문, 지역사회가 학교의 역사와 전통을 함께 기억하도록 하자는 취지도 담겼다.

도교육청은 개교 100주년을 맞은 학교를 대상으로 신청을 받아 현판을 제작·설치했다. 학교별 여건을 반영해 실내용과 실외용으로 나눠 만들었으며, 현판에는 ‘100년의 전통, 미래로의 도약!’이라는 문구를 새겼다.

도교육청은 하반기에도 추가 수요 조사를 진행한다. 아직 현판을 설치하지 않은 학교와 새롭게 개교 100주년을 맞는 학교를 대상으로 사업을 이어갈 계획이다.

김광식 도교육청 민주생활교육과장은 “개교 100주년은 학교의 역사와 교육공동체의 노력이 함께 만든 뜻깊은 결실”이라며 “기념 현판이 학교의 전통과 자긍심을 계승하고 미래 100년을 준비하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.