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이래서 ‘라팍’ 가기 힘들었나···삼성라이온즈 티켓 매크로 ‘싹쓸이’ 700% 웃돈 붙여 판 40대 검거

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본문 요약

대구경찰청은 매크로 프로그램을 이용해 프로야구 입장권을 대량 구매한 뒤 웃돈을 받고 되판 혐의로 40대 A씨를 불구속 입건했다고 14일 밝혔다.

국민체육진흥법은 매크로 프로그램을 이용한 입장권 부정 판매를 금지하고 있으며, 위반 시 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금에 처하게 돼 있다.

대구경찰청은 지난 3월부터 매크로 프로그램을 이용한 인기 스포츠 경기·공연 입장권 암표 거래를 '민생물가 교란 범죄'로 선정하고 엄정 대응 중이다.

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이래서 ‘라팍’ 가기 힘들었나···삼성라이온즈 티켓 매크로 ‘싹쓸이’ 700% 웃돈 붙여 판 40대 검거

입력 2026.05.14 10:52

수정 2026.05.14 11:04

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  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

대구경찰청 전경. 대구청 제공

대구경찰청 전경. 대구청 제공

대구경찰청은 매크로 프로그램을 이용해 프로야구 입장권을 대량 구매한 뒤 웃돈을 받고 되판 혐의(국민체육진흥법 위반)로 40대 A씨를 불구속 입건했다고 14일 밝혔다.

A씨는 지난해 3~9월 예매하기 버튼이 비활성화된 상태에서 새로고침 없이 예매창으로 직행하는 매크로 프로그램을 이용해 삼성라이온즈 시범경기 입장권을 장당 8000원에 예매한 뒤 티켓 거래 사이트에서 3만4000원에 판매한 혐의를 받고 있다. 총 348회에 걸쳐 1168매(4300만원 상당)를 부정 판매한 것으로 확인됐다.

A씨는 본인 계정뿐 아니라 가족 등 4명의 계정으로 티켓 예매 사이트에 접속해 입장권을 대량 구매한 뒤 정가 대비 최대 700% 정도 비싼 가격에 재판매한 것으로 조사됐다.

매크로 프로그램은 정보통신망에 지정된 명령을 자동으로 반복 입력하는 프로그램으로, 손으로 조작·예약하는 사람보다 성공 확률이 높아 주로 편법 예약에 사용된다.

국민체육진흥법은 매크로 프로그램을 이용한 입장권 부정 판매를 금지하고 있으며, 위반 시 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금에 처하게 돼 있다.

대구경찰청은 지난 3월부터 매크로 프로그램을 이용한 인기 스포츠 경기·공연 입장권 암표 거래를 ‘민생물가 교란 범죄’로 선정하고 엄정 대응 중이다. 경찰 관계자는 “온라인상 암표 거래 게시글을 발견할 경우 경찰에 적극 신고해 달라”고 말했다.

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