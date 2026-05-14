트럼프 공항 영접에 실권 없는 부주석 내보낸 중국···“상징은 최대로, 양보는 최소로”

도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 일정이 14일 베이징에서 본격 시작된 가운데 전날 밤 공항 영접에 한정 중국 국가부주석이 나선 것을 두고 여러 해석이 나오고 있다. 전문가들은 중국이 서열은 높지만 실권은 없는 인물을 통해 ‘상징은 최대, 양보는 최소’를 노린 것이라고 분석했다.

미국 뉴욕타임스(NYT)는 한 부주석의 공항 영접을 두고 “중국이 이번 방문을 어떻게 평가하는지 보여주는 중요한 신호”라며 “격식상 높은 지위지만 실권은 제한적인 부주석을 통해 상징은 최소화하되 실질적 양보는 최소화하려는 메시지를 보냈다”고 보도했다.

한 부주석은 중국 권력 정점인 정치국 상무위원직을 지냈지만 2022년 10월을 기점으로 물러난 상태다. 이듬해 3월 중화인문공화국 부주석으로 취임한 뒤 고위 외교 사절로 활동하며 의례적 역할을 맡아왔다. 지난해 트럼프 대통령 2기 취임식과 2023년 영국 찰스 3세 국왕 대관식에 중국 대표 단장으로 참석한 바 있다.

줄리언 거위츠 컬럼비아대 교수는 “중국은 부주석이라는 직함이 비록 의례적 역할에 가깝더라도 지위를 중시하는 트럼프 대통령에게 깊은 인상을 줄 것이라는 점을 알고 있다”고 말했다. 그는 이어 “중국은 ‘상징’으로 ‘실질’을 대신하려 한다”며 “의전과 트럼프 대통령의 화려한 행사 선호를 활용해 경제적 긴장 고조를 막고 시간을 벌려는 것”이라고도 분석했다.

이번 영접 수준이 2017년 첫 방중 때보다 한 단계 낮다는 의견도 있다. 트럼프 대통령은 당시 양제츠 외교담당 국무위원의 이례적 영접을 받았다. 통상 장관급인 외교부장이 영접을 맡는다.

에번 메데이로스 조지타운대 교수는 “중국 외교에서는 의전 자체가 곧 본질”이라며 “공항 도착 환영 행사는 의전 게임의 첫 관문이며, 중국이 상대에 대한 존중을 보여주는 방식”이라고 말했다.

NYT는 2009년 버락 오바마 대통령 첫 방중 때와 비교하기도 했다. 당시에는 차기 최고지도자로 유력했던 시진핑 국가부주석이 직접 공항에 나가 오바마 대통령을 맞았다. 2014년 두 번째 방중 때는 왕이 외교부장이 영접에 나섰다.