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세종교육감 선거에 출마한 김인엽 예비후보가 후보자 등록일인 14일 중도 하차하고 원성수 예비후보 지지를 공식 선언했다.

김 예비후보는 이날 세종시청에서 기자회견을 열고 "예비후보직에서 사퇴하고 원 예비후보를 지지한다"고 밝혔다.

그는 "오늘부로 예비후보로서의 모든 권한을 내려놓고 세종교육 혁신을 위해 원 예비후보와 민주 교육감 단일화를 선언한다"며 "원 예비후보를 신뢰하며 세종교육 혁신이라는 큰 대의를 위한 밀알이 되겠다"고 말했다.

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후보자 등록 당일 사퇴 후 ‘단일화’···김인엽 세종교육감 후보, 원성수 지지 선언

입력 2026.05.14 11:05

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김인엽 “민주적·숙의 절차 거친 단일화”

원성수 “김 후보 정책 적극 반영”

원성수 세종교육감 예비후보(오른쪽)와 김인엽 예비후보가 14일 세종시청에서 단일화 기자회견을 열고 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

원성수 세종교육감 예비후보(오른쪽)와 김인엽 예비후보가 14일 세종시청에서 단일화 기자회견을 열고 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

세종교육감 선거에 출마한 김인엽 예비후보가 후보자 등록일인 14일 중도 하차하고 원성수 예비후보 지지를 공식 선언했다.

김 예비후보는 이날 세종시청에서 기자회견을 열고 “예비후보직에서 사퇴하고 원 예비후보를 지지한다”고 밝혔다.

그는 “오늘부로 예비후보로서의 모든 권한을 내려놓고 세종교육 혁신을 위해 원 예비후보와 민주 교육감 단일화를 선언한다”며 “원 예비후보를 신뢰하며 세종교육 혁신이라는 큰 대의를 위한 밀알이 되겠다”고 말했다.

자리에 함께한 원 예비후보는 “김 예비후보의 에너지 넘치는 행보를 관심 있게 지켜봐 왔다”며 “세종 교육을 위해 내린 결단에 깊이 감사드리며 김 예비후보가 발표한 좋은 정책들도 적극 반영하겠다”고 했다.

이들은 이날 선언을 민주·진보 진영 교육감 후보 단일화 과정의 일환이라고 밝혔다.

김 예비후보는 “앞서 시민사회단체 주도로 예비후보 2명이 참여한 단일화 과정은 민주적 절차와 정당성을 충분히 갖추지 못했다고 판단했다”며 “이번 단일화는 숙의 과정을 거쳐 결정한 것”이라고 말했다.

앞서 지난달에는 중도·진보 성향 세종교육감 예비후보 6명 가운데 임전수·유우석 예비후보가 임 예비후보로 단일화하며 ‘진보교육감 추대후보’라는 표현을 사용해 적절성 논란이 일기도 했다.

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