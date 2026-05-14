삼성전자, 국내 기업 최초 EU ‘에너지 스마트 가전 행동강령’ 서명

삼성전자가 국내 기업 최초로 유럽연합(EU)의 ‘에너지 스마트 가전 행동강령(CoC)’에 서명했다고 14일 밝혔다.

EU 집행위원회 산하 공동연구센터(JRC)가 주도하는 CoC는 가전제품 제조사들의 에너지 고효율 스마트 가전 개발과 보급 확대를 장려하는 자발적 협약 프로그램이다. 제조사들이 에너지 절감 노력을 확대하도록 촉진해 에너지 수요에 유연하게 대응하는 것이 목표다.

EU는 올해 3월부터 전력망과 연동해 에너지 사용을 최적화하는 제품을 에너지 스마트 가전으로 구분해 검색·확인할 수 있도록 하고 있다. 삼성전자의 일체형 세탁건조기, 세탁기, 식기세척기는 EU CoC 기준을 충족해 EU 에너지 등급 등록 시스템(EPREL)에 ‘에너지 스마트 가전(ESA)’으로 이름을 올린 상태다.

삼성전자는 이번 서명으로 유럽 각국 전력회사와 에너지 협력을 확대할 기반을 마련했다고 밝혔다. 삼성전자는 현재 영국 브리티시가스, 네덜란드 쿨블루 등 주요 에너지기업과 협력해 전기료 절감 혜택을 제공하고 있다.

삼성전자는 고효율 AI 가전제품을 바탕으로 유럽 시장을 적극적으로 공략하겠다는 입장이다. 지난달 출시한 ‘비스포크 AI 식기세척기’와 6월 출시 예정인 ‘비스포크 AI 세탁기’는 유럽 에너지 소비효율 최고 등급인 A등급 대비 에너지 사용량을 각각 최대 20%, 65%씩 추가 절감했다. ‘AI 절약모드’를 설정할 경우 냉장고는 최대 15%, 세탁기는 최대 70%, 에어컨은 최대 30%까지 에너지 사용량을 줄일 수 있다.