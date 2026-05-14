수박 한 통 사면 혼자 못 먹어···진천군, 1인용 ‘중소형 수박’ 출하

충북 진천군이 1인 가구를 겨냥한 중소형 수박 출하에 나섰다.

진천군은 덕산읍 수박 재배 농가에서 중소형 세자수박(상품명 까망애플수박) 출하를 시작했다고 14일 밝혔다.

올해는 예년보다 첫 출하가 10일가량 앞당겨졌다.

애플수박과 블랙보스수박을 포함한 중소형 수박은 일반 수박보다 크기가 작아 냉장 보관이 편리하고 색상이 다양하다. 평균 11∼17브릭스의 당도로 1인 가구와 캠핑·나들이객들에게 호응을 얻고 있다.

덕산읍에서는 10농가가 12㏊에서 세자 수박을 재배 중이다.

진천군은 조기 출하가 이른 무더위 속 과일 시장을 선점할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이들 농가가 수박을 조기 출하할 수 있었던 배경에는 진천군이 추진 중인 ‘기술보급 블렌딩 협력모델 시범사업’이 있었다.

이 사업은 2027년까지 국비와 군비 10억 원을 투입해 중소형 수박 생산부터 유통까지 전 과정을 체계적으로 지원하는 사업이다.

진천군은 이미 2024년 농촌진흥청 주관 ‘최고품질 농산물 생산단지’ 평가에서 대상인 국무총리상을 받아 전국 최고 수준의 수박 재배 기술력을 인정받았다. 여기에 기술보급 블렌딩 사업을 통한 생산·유통 인프라가 더해지면서 품질 경쟁력이 한층 강화될 것으로 보인다.

서보미 진천군청 기술보급과 주무관은 “변화하는 수박 소비 흐름에 맞춰 진천군이 구축한 생산·유통 기반이 농가 소득 증대로 이어지고 있다”며 “생거진천 중소형 수박이 전국적인 여름철 명품 특화작목으로 자리 잡도록 기술 지원과 품질 관리에 노력하겠다”고 말했다.

진천군에서는 지역별로 초평면(애플수박), 덕산읍(세자 수박), 진천읍(블랙 보스 수박) 등 각각 다른 품종의 수박을 재배하고 있다.