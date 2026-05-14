경기 재도전학교 수료생의 44.5% 8개월 만에 취·창업 성공

경기도는 지난해 ‘경기 재도전학교’ 수료생의 44.5%가 교육 수료 후 평균 8개월 만에 취업 또는 창업에 성공했다고 14일 밝혔다.

경기 재도전학교’는 취업이나 창업에 실패를 경험한 도민에게 심리 치유, 실패 원인 분석, 전문가 코칭 등 평생교육을 통해 자신감 회복과 현실적인 재도전 계획을 세울 수 있도록 경기도가 지원하는 프로그램이다. 19세 이상 도민 중 취·창업 재도전 희망자를 대상으로 4박 5일 동안 합숙교육을 받게 된다.

경기도가 이들 200명 수료생의 취·창업 현황을 2026년 4월 말 기준으로 조사한 결과, 취업을 희망한 수료생 118명 가운데 80명(67.8%), 창업을 희망한 수료생 82명 가운데 9명(11.0%)이 재도전에 성공해 활동 중인 것으로 나타났다.

경기 재도전학교는 힐링 프로그램으로 시작해 본인의 실패 원인을 분석하고 이를 자산화할 수 있는 심리 회복, 향후 진로에 대한 맞춤형 전문가 코칭 등 재도전 용기를 부여할 수 있는 실질적인 프로그램으로 구성돼 있다. 학교 수료 후에는 ‘경기도일자리재단-경기도시장상권진흥원-경기신용보증재단’과 연계해 ‘상담-컨설팅-자금 지원’으로 이어지는 맞춤형 지원까지 받아 취업이나 창업에 도전할 수 있다.

사례로 소개한 A씨 외에도 금융기관에서 높은 연봉을 받다 경기 침체로 인한 급작스러운 권고사직을 경험한 B씨(30대)는 경기 재도전학교에서 지원하는 창업 전문가와의 1대 1 맞춤형 컨설팅을 통해 막연했던 아이디어를 구체화했다. 이어 경기도시장상권진흥원과 연계된 IP(지적재산권) 관련 지원 프로그램을 통해 캐릭터 관련 사업에 도전했다. 창업 이후 B씨는 경기신용보증재단에서 경기 재도전학교 수료생을 대상으로 특별 지원하는 소상공인 창업자금 지원 혜택을 받아 사업 초기 자금 문제를 해결했다.

김재훈 경기도 미래평생교육국장은 “실패 경험은 가까운 사람에게도 말하기 꺼려지는 이야기다. 하지만 실패의 경험을 나누는 것이 서로를 치유하고 있는 것이라는 것을 알게 된다”면서 “경기도는 경기도민에게 다시 일어날 수 있는 현실적이고 효과적인 교육을 제공하기 위하여 항상 고민하고 있다”고 말했다.

경기도는 올해 경기 재도전학교를 확대해 총 5번, 250명을 대상으로 교육을 진행할 예정이다. 현재 2026년 경기 재도전학교 2기(6월 29일부터 7월 3일까지)와 3기(8월 24일부터 같은 달 28일까지)를 동시 모집(gill.or.kr, 누리집) 중이며 9월 이후 4기와 5기를 추가 운영할 계획이다.