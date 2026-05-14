해경, 불법조업 중국어선 담보금 3억서 15억으로 5배 상향

해경이 우리 해역에서의 불법조업을 근절하기 위해 중국에 부과하는 답보금을 최대 3억원에서 15억원을 올려 부과하기로 했다.

해양경찰청은 배타적경제수역(EEZ)에서 불법으로 조업하는 중국어선에 대한 담보금을 기존 3억원보다 5배 많은 15억원을 부과하기로 했다고 14일 밝혔다.

담보금은 유엔해양법과 경제수역어업주권법에 따라 나포된 선박과 승무원이 석방의 조건으로 벌금을 담보하기 위해 예치하는 보증금이다.

그동안 해경은 대검찰청 등 관계기관과 협의를 거쳐 위반 유형별 담보금 부과기준 개정을 추진했다.

개정된 주요 내용은 무허가 또는 특정금지구역 조업은 담보금이 3억원에서 15억원까지 상향했고, 단속 시 정선명령에 불응하고 도주하는 불법어선에 대해서도 1억원에서 3억원으로 올렸다.

또한 입어 허가조건도 위반하면 2억원에서 최대 6억원을 부과한다.

입어 허가조건 중 위치정보를 은폐하기 위해 선박자동식별장치(AIS)의 정보를 조작하거나 고장 후 방치하는 등 조업 질서를 악의적으로 훼손하는 행위에 대해서는 별도의 담보금 부과기준을 신설했다.

남획을 목적으로 비밀어창을 설치하는 등 고의로 어획량을 축소하거나 은닉하는 것에 대해서는 가중처벌된다.

중국어선은 1000만원의 미만의 입어 허가료를 낸 뒤 한 척당 평균 생산금액이 2억3000만원으로 추정된다.

해경은 중국어선이 불법조업으로 확실한 손실이 발생하도록 조업으로 얻은 생산량의 6.3배 수준의 15억원을 담보금으로 부과하기로 한 것이다.

장윤석 해양경찰청 외사과장은 “배타적경제수역에서 중국어선 불법조업이 근절될 수 있도록 단속을 강화하고, 나포 때 개정된 법률에 따라 엄정 사법처리 하겠다”고 말했다.

한편 2023년부터 2025년까지 우리 해역에서 불법조업하다 나포된 중국어선은 146척이며, 138척이 담보금으로 132억9900만원을 납부했다. 8척은 담보금 23억원을 납부하지 않아 몰수해 폐선됐다.