[속보]시진핑 “미·중, 적수돼선 안돼”, 트럼프 “미·중 관계, 미래 환상적”

도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 2일 차인 14일 미· 중 간 정상회담이 시작됐다.
트럼프 대통령은 이날 현지시간 오전 10시쯤 베이징 인민대회당에 도착했다. 시진핑 중국 국가주석은 인민대회당 본관 계단에서 내려와 트럼프 대통령을 맞이했다.
이어 진행된 정상회담 모두 발언에서 시 주석은 "양국이 적수가 돼서는 안된다"고 말했다. 트럼프 대통령도 "미·중 관계의 미래는 환상적일 것"이라고 밝혔다.
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입력 2026.05.14 11:35
수정 2026.05.14 12:01펼치기/접기
도널드 트럼프 미국 대통령의 방중 2일 차인 14일 미· 중 간 정상회담이 시작됐다.
트럼프 대통령은 이날 현지시간 오전 10시쯤 베이징 인민대회당에 도착했다. 시진핑 중국 국가주석은 인민대회당 본관 계단에서 내려와 트럼프 대통령을 맞이했다.
이어 진행된 정상회담 모두 발언에서 시 주석은 "양국이 적수가 돼서는 안된다"고 말했다. 트럼프 대통령도 "미·중 관계의 미래는 환상적일 것"이라고 밝혔다.
박경은 기자의 클래식 샛길서보니…편해진 몸동작, 그만큼 자유로워진 표현
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