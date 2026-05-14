[속보]시진핑 “2026년 미·중 관계 역사적 해 돼야” 트럼프 “양국 관계 어느 때보다 좋아질 것”

시진핑 중국 국가주석이 “2026년은 미·중 관계에 있어 역사적인 해가 돼야 한다”고 말했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 “양국 관계가 어느 때보다 좋아질 것”이라고도 화답했다.

두 정상은 트럼프 대통령 방중 2일차인 14일 오전 베이징 인민대회당에서 미·중 정상회담에 돌입했다.

트럼프 대통령은 오전 10시쯤 베이징 인민대회당에 도착해 시진핑 중국 국가주석과 손을 맞잡았다. 공식 환영 행사 직후 정상회담을 시작했다.