[속보]시진핑 “2026년 미·중 관계 역사적 해 돼야” 트럼프 “양국 관계 어느 때보다 좋아질 것”

시진핑 중국 국가주석이 “2026년은 미·중 관계에 있어 역사적인 해가 돼야 한다”고 말했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 “양국 관계가 어느 때보다 좋아질 것”이라고도 화답했다.
두 정상은 트럼프 대통령 방중 2일차인 14일 오전 베이징 인민대회당에서 미·중 정상회담에 돌입했다.
트럼프 대통령은 오전 10시쯤 베이징 인민대회당에 도착해 시진핑 중국 국가주석과 손을 맞잡았다. 공식 환영 행사 직후 정상회담을 시작했다.
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입력 2026.05.14 11:44
수정 2026.05.14 12:07펼치기/접기
시진핑 중국 국가주석이 “2026년은 미·중 관계에 있어 역사적인 해가 돼야 한다”고 말했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 “양국 관계가 어느 때보다 좋아질 것”이라고도 화답했다.
두 정상은 트럼프 대통령 방중 2일차인 14일 오전 베이징 인민대회당에서 미·중 정상회담에 돌입했다.
트럼프 대통령은 오전 10시쯤 베이징 인민대회당에 도착해 시진핑 중국 국가주석과 손을 맞잡았다. 공식 환영 행사 직후 정상회담을 시작했다.
박경은 기자의 클래식 샛길서보니…편해진 몸동작, 그만큼 자유로워진 표현
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