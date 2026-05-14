[속보] 트럼프 “중국과 무역·비즈니스, 상호주의적으로 할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 “중국과의 무역 및 비즈니스를 상호주의적으로 하겠다”고 말했다.

그는 14일 중국 베이징에서 열린 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 앞두고 모두발언을 통해 이같이 밝혔다.