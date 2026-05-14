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본문 요약

90자 이내로 제한됐던 안전안내 문자 길이가 최대 157자까지 확대된다.

행정안전부는 국민들에게 보다 상세하고 정확한 재난정보를 제공하기 위해 현재 일부 지역에서 시범운영 중인 '재난문자 글자 수 확대'와 '유사·중복 사전 검토 기능'을 15일부터 전국으로 확대한다고 14일 밝혔다.

지금까지 재난문자는 글자 수가 90자로 제한돼 구체적인 재난 상황과 행동요령을 안내하는 데 한계가 있었다.

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내일부터 안전문자 길이 ‘90자→157자’ 전면 확대

입력 2026.05.14 12:00

  • 안광호 기자

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내일부터 안전문자 길이 ‘90자→157자’ 전면 확대

90자 이내로 제한됐던 안전안내 문자 길이가 최대 157자까지 확대된다.

행정안전부는 국민들에게 보다 상세하고 정확한 재난정보를 제공하기 위해 현재 일부 지역에서 시범운영 중인 ‘재난문자 글자 수 확대’와 ‘유사·중복 사전 검토 기능’을 15일부터 전국으로 확대한다고 14일 밝혔다.

지금까지 재난문자는 글자 수가 90자로 제한돼 구체적인 재난 상황과 행동요령을 안내하는 데 한계가 있었다. 또 여러 기관의 비슷한 재난문자 반복 발송으로 수신자의 피로감을 높여 정보 전달의 실효성을 떨어뜨린다는 지적이 많았다.

이에 본격적인 여름철을 앞두고 시범 운영 중인 재난문자 글자 수 확대를 전국에 확대 적용하기로 했다. 다만 이 서비스는 ‘안전안내문자’에만 적용되며, ‘위급재난문자’와 ‘긴급재난문자’는 기존과 동일하게 90자로 제한해 운영한다.

유사·중복 재난문자 사전 검토 기능도 전국으로 확대한다. 재난문자 발송 시 기존 발송 이력을 화면에 표출해 담당자가 중복 여부를 한 번 더 확인하게 함으로써 불필요한 반복 발송을 줄인다.

행안부는 지난해 10월부터 충북과 경남, 제주에서는 재난문자 글자 수 157자 확대를, 부산과 세종에서는 유사·중복 재난문자 사전 검토 기능을 시범 운영했다. 행안부는 “시범 운영 결과 두 기능 모두 시스템 오류 없이 안정적으로 작동됐으며 특히 사전 검토 기능을 통해 기상특보 관련 중복 재난문자 발송이 최근 6개월간 80% 이상 줄어드는 효과를 확인했다”고 설명했다.

박형배 행안부 안전예방정책실장은 “집중호우와 같은 여름철 재난은 짧은 시간 안에 큰 피해가 발생할 수 있어 국민께 필요한 재난정보를 신속하고 정확하게 전달하는게 무엇보다 중요하다“며 ”재난문자를 통해 더욱 구체적인 재난 상황 정보와 행동요령을 안내할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다“고 말했다.

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