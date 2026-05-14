계란값 비싼 이유 있었네···기준가격 정해 계란값 밀어올린 산란계협회에 과징금 6억 부과

공정거래위원회가 담합으로 계란 가격을 임의로 정한 대한산란계협회에 시정명령과 과징금 약 6억원 처분을 내렸다. 2023년 신규 설립된 산란계협회는 설립 직후부터 3년간 기준가격을 9% 높이면서 높은 마진을 챙겨온 것으로 드러났다. 계란 공급이 늘고 생산비용이 감소했음에도 담합으로 계란의 소비자가격이 상승했던 만큼 이번 조치로 계란 가격 안정에도 일정 부분 기여할 수 있을 전망이다.

공정위는 산란계협회가 미래 기준가격을 결정하고 회원사(구성사업자)에 통지한 행위에 대해 행위금지명령, 통지명령, 교육명령과 함께 5억9400만원의 과징금을 부과했다고 14일 밝혔다.

580개 농가가 가입된 산란계협회는 2023년 1월 신규 설립된 단체로 전체 산란계 사육수수의 56.4%를 차지할 정도로 영향력이 큰 단체다. 시장을 주도하는 대규모 농가들이 주로 회원으로 가입했다.

이들은 계란 유통업체에 비해 농가가 가격 협상에서 불리하다는 데에 불만을 품고 설립 직후부터 올해 1월까지 3년 간 일종의 계란 산지가격 가이드라인인 ‘기준가격’을 결정해 발표해왔다. 공정위 조사 결과, 이들은 지역별로 특별위원회를 둬 특별한 근거 없이 권역별 계란 기준가격을 결정해 전국 회원들에게 문자 등을 통해 공지했다.

계란 농가가 유통업체로 계란을 공급할 때 적용되는 계란 산지가격은 생산비에 일정한 마진을 붙여 결정된다. 그런데 산란계협회가 마진을 높이기 위해 기준가격을 생산비보다 높은 수준에서 책정하면서 계란의 실제 도·소매가격도 연쇄적으로 올랐다.

2023년 계란의 생산 마진(생산비 대비 산지 기준가격 차이)은 계란 한판(30개)당 781원이었지만, 2024년엔 1031원, 지난해엔 1440원으로 2년새 두배 가까이 올랐다.

2023년부터 2025년까지 계란 생산량은 276만개 늘고 생산비는 5% 줄었지만, 산란계협회가 폭리를 취하면서 계란의 소비자가격은 이 기간 한 판당 6491원에서 6792원으로 약 4.6% 상승했다. 담합이 없었다면 진작 내렸어야 할 계란가격이 오히려 크게 오른 셈이다.

산란계협회는 농가들의 기본정보를 제공하기 위해 기준가격을 정했다고 공정위에 해명했지만, 공정위는 사업자단체가 가격 결정에 영향을 주는 정보를 제공했다는 점, 실제로 기준가격이 거래가격에도 영향을 미쳤다는 점이 공정거래법 위반 사항이라고 봤다.

문재호 공정위 카르텔조사국장은 “산란계협회가 결정한 기준가격이 회원(구성사업자)의 자유롭고 독자적인 가격 결정을 제한해 경쟁이 제한됐다”며 “게란은 담합의 가능성이 굉장히 높은 분야로 사업자 간 담합 여부에 대해 모니터링을 하고 파악할 것”이라고 말했다.