[속보]중노위, 삼성전자 노사에 16일 협상 재개 요청

삼성전자 노조가 예고한 파업이 일주일 앞으로 다가온 가운데, 중앙노동위원회가 삼성전자 노사에 협상 재개를 공식 요청했다.

중앙노동위원회(중노위)는 14일 삼성전자 노사에 오는 16일 사후조정 회의를 다시 열자고 요청했다고 밝혔다. 중노위는 “노사 간 입장 차이를 자율적으로 해결하기 위해 진정성 있는 대화와 실질적인 교섭의 자리를 다시 마련할 필요가 있다고 판단했다”고 설명했다.

앞서 삼성전자 노사는 지난 11~12일 정부세종청사 중노위에서 사후조정을 진행했지만 성과급 상한제 폐지와 성과급 재원 규모 등을 둘러싼 입장 차이를 좁히지 못한 채 결렬됐다. 삼성전자 노조는 오는 21일부터 18일간 총파업을 예고한 상태다.

사후조정은 노사 쌍방이 요청하거나 한쪽 요청에 상대방이 동의하는 경우, 또는 노동위원회 위원장이 필요성을 인정해 권고하고 당사자가 동의할 경우 진행된다. 법정 기간 제한은 없다.

정부가 한 차례 결렬된 사후조정을 다시 공개 요청한 것은 이례적이란 평가가 나온다. 삼성전자 노사 갈등이 장기화할 경우 대규모 생산 차질과 산업 전반에 미칠 파급력이 크다고 판단한 것으로 보인다.

중노위에 이어 이날 삼성전자 사측도 노조에 추가 협상을 제안하는 공문을 발송했다. 공문에서 삼성전자는 “최근 진행된 중노위 사후조정 과정에서 노사 양측이 각각의 의견을 전달했으나 합의에 이르지 못했다”며 “이에 회사는 노사가 직접 대화를 나눌 것을 제안한다”고 밝혔다.

그러나 노조는 현 상황에서 추가 대화는 없다는 입장이다. 최승호 초기업노조 위원장은 이번 제안에 대한 입장을 묻는 질의에 “성과급 제도화와 투명화가 이뤄지지 않으면 대화할 이유가 없다”고 답했다.