인권위, 정부에 “기후위기 취약계층 주거권 보장하라” NDC 개선 권고

국가인권위원회가 14일 “온실가스 감축 과정에서 기후 위기에 취약한 계층의 주거권을 보장해야 한다”며 정부에 ‘국가 온실가스 감축 목표(NDC)’ 개선을 권고했다.

인권위는 이날 국토교통부·기후에너지환경부·산업통상자원부 장관과 국가기후위기대응위원장에게 ‘2035 NDC 건물 부문 온실가스 감축 목표’ 제도 개선을 권고했다고 밝혔다. NDC는 각국이 국제사회에 제출하는 온실가스 감축 이행 계획이다.

인권위는 “(NDC) 건물 부문이 국내 온실가스 배출량의 약 25%를 차지하는 핵심 감축 영역”이라며 “온실가스 감축과 주거권 보장을 상호 보완적으로 설계해 기후위기에 따른 인권 보호 대책을 강화하려는 목적”이라고 권고 취지를 설명했다.

인권위는 그러면서 “온실가스를 줄이기 위해 노후 주택의 성능을 개선하는 과정에서 취약계층이 경제적 부담을 떠안거나 주거권이 침해되지 않도록 정책 설계와 집행 전반에 인권 중심의 관점을 반영해야 한다”고 밝혔다.

권고 내용을 보면 인권위는 친환경 건축물 확대 정책이 세입자의 주거 불안을 키우지 않도록 보호 장치를 마련해야 한다고 했다. 건물 성능을 개선한 이후 임대료가 급격히 오르거나 세입자가 퇴거 위기에 내몰리는 상황을 방지하는 법적 안전망이 필요하다는 취지다. 인권위는 임차인 등 이해당사자가 관련 정책 결정 과정에 참여할 수 있는 절차도 마련해야 한다고도 권고했다.

건물 에너지 성능을 체계적으로 관리하기 위해 에너지 성능 정보 공시 대상 확대와 최저 에너지 성능 기준 도입을 추진하라는 권고도 담겼다. 이 과정에서 에너지 효율을 높이고 환경친화적 성능으로 개선하는 ‘그린리모델링’을 노후 공공임대주택 등에 확대 적용해야 한다고도 했다.

인권위는 “앞으로도 정부의 탄소중립 정책의 실효성을 면밀히 검토하겠다”며 “정책 설계 및 집행 과정에서 기후 취약계층의 인권이 실질적으로 보장되는지를 지속적으로 점검하겠다”고 밝혔다.