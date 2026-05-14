‘돌발가뭄’ 감시 강화한다...기상청, 통합 기상가뭄 정보 서비스 시작

기상청이 기후변화로 잦아지는 ‘돌발가뭄’에 대응하기 위해 단기 가뭄 정보를 강화한 통합 서비스를 시작한다.

기상청은 14일부터 수문기상 가뭄정보 시스템에서 ‘통합 기상가뭄 정보 서비스’를 운영한다고 밝혔다. 돌발가뭄은 수 주 사이에 땅속 수분과 수자원이 급격하게 줄어드는 현상을 뜻한다. 수개월에 걸쳐 나타나는 기존 가뭄과 달리 돌발가뭄은 짧은 기간에 발생해 예측이 어렵다.

그동안 기상가뭄은 6개월 누적 강수량을 기준으로 한 표준강수지수(SPI6)만으로 판단해왔지만, 앞으로는 3개월 단위 표준강수지수(SPI3)를 도입하고, 돌발가뭄 감시 정보를 추가로 제공한다. 단기 강수 부족 상황과 가뭄의 빠른 발달 가능성을 보다 신속하게 파악할 수 있도록 하기 위한 조치다.

새로운 돌발가뭄 감시정보는 최근 3개월 강수 부족 상태와 단기간 증발 수요 증가를 함께 반영해 가뭄 위험을 분석한다. 여기에 가뭄 지속기간 정보를 함께 제공해 위험의 지속 여부와 누적 양상을 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

돌발가뭄 현황과 SPI3·SPI6 기반 가뭄 현황·전망, 이상강수 시나리오 전망 등은 한 화면에서 볼 수 있도록 통합해 ‘원페이지’ 형태로 제공된다.

이미선 기상청장은 “통합 기상가뭄 정보는 최근 변화하는 기상가뭄 양상을 보다 신속하고 종합적으로 감시하고 판단하기 위한 정보”라며 “국민과 관계기관이 가뭄 위험을 신속하게 파악하고 대응할 수 있도록 기상가뭄 정보를 개선해 나가겠다”고 밝혔다.