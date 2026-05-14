전남도, 광양에 철강·금속 인공지능 전환 실증센터 구축···“품질·생산성 향상”

전남도가 광양 익신산업단지에 철강·금속산업 인공지능전환(AX) 실증센터를 구축한다.

전남도는 산업통상부 공모사업인 ‘철강·금속 인공지능전환 실증센터 구축사업’에 선정돼 국비 140억원을 확보했다고 14일 밝혔다.

이 사업은 글로벌 공급과잉과 중국산 저가 철강재 유입, 미국 고관세 정책 등으로 어려움을 겪는 철강·금속산업의 경쟁력을 높이기 위한 것이다. 제조 현장에 AI 기술을 적용해 생산성과 품질을 개선하는 것이 핵심이다.

실증센터는 2026년부터 2031년까지 5년간 조성된다. 한국산업기술시험원이 사업을 주관하고 전남테크노파크, 한국전자기술연구원, 한국철강협회, 한국첨단제조기술연구원이 참여한다.

센터는 철강·금속 제조와 가공 공정에 AI 기술을 적용하는 역할을 맡는다. 공정 품질 예측, 실시간 이상 탐지, 공정 최적화 등 현장형 AI 솔루션을 개발·실증하고 기업 맞춤형 기술지원과 재직자 교육도 진행한다.

전남도는 이번 사업이 광양만권 철강산업의 디지털 전환을 앞당기고 해상풍력, 조선, 해양플랜트 등 연관 산업의 생산성 향상에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

김기홍 전남도 전략산업국장은 “철강산업은 전남의 주력산업이지만 최근 세계 경기 침체와 통상 환경 변화 등으로 어려움을 겪고 있다”며 “이번 AX 실증센터 구축을 통해 광양만권 철강산업의 인공지능 전환을 본격화하고, 대한민국을 대표하는 AI 기반 첨단 제조 생태계를 조성해 지역 제조업 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.