이번엔 ‘달이’가 떴다…현대차그룹, 아틀라스 동생 ‘로봇 3종’ 공개

꽃에 물 주고 커피 배달까지…‘달이’ 로봇 활약 관수·배송·보안 로봇 3종 양재동 사옥에 배치 아틀라스 기술력 접목…‘피지컬 AI’ 시대 속도낸다

현대자동차·기아가 14일 서울 양재동 본사 사옥에 로봇 3종을 배치했다. 지난 1월 ‘CES 2026’에서 차세대 전동식 로봇 ‘아틀라스’를 통해 전 세계를 놀라게 했던 현대차그룹이 이번엔 일상 공간에 최첨단 로보틱스 기술을 대거 투입하며 실전 배치에 나섰다.

이날 현대차·기아가 양재 사옥에서 공개한 로봇은 모두 3종이다. 주인공은 관수 로봇 ‘달이 가드너(DAL-e Gardener)’, 배송 로봇 ‘달이 딜리버리(DAL-e Delivery)’, 보안용 ‘스팟(SPOT)’ 등이다.

가장 눈길을 끄는 것은 이번에 처음 공개된 달이 가드너다. 3차원 공간 인식 기술과 6축 로봇팔을 탑재한 이 로봇은 사옥 내 조경 식물을 스스로 찾아가 물을 준다. 식물과 토양 상태를 구분해 최적의 양을 분사하며, 물이 부족하면 건물 내 설비와 통신해 스스로 보충하고 배수까지 마친다.

달이 딜리버리는 실용성을 극대화했다. 최대 16잔의 음료를 동시에 실어 나를 수 있는 이 로봇은 현대차의 얼굴인식 시스템 ‘페이시’와 연동된다. 덕분에 별도의 카드 인증 없이도 주문자의 얼굴을 식별해 물건을 전달한다. 복잡한 로비에서도 센서 퓨전 기술을 활용해 사람과 장애물을 매끄럽게 피하며 주행하는 것이 특징이다.

사옥 보안은 보스턴다이내믹스의 4족 보행 로봇 ‘스팟’이 맡는다. 기존 스팟에 현대차 로보틱스랩이 자체 개발한 자율주행 모듈을 탑재해 사내 곳곳을 상시 순찰하며 보안 공백을 메운다.

업계에서는 이번 로봇 배치가 단순한 편의 제공을 넘어 현대차그룹의 미래 산업 전략인 ‘피지컬 AI’ 생태계 구축의 일환이라고 분석한다. 이번 로봇들에는 최근 고난도 기계체조 영상으로 화제가 된 차세대 전동식 로봇 아틀라스의 기술력이 대거 접목된 것으로 알려졌다.

현대차그룹은 로봇 전용 대기 공간인 ‘로봇 스테이션’과 로봇 전용 엘리베이터를 사옥 내에 배치하며 ‘로봇 친화 빌딩’을 구현했다. 로봇들은 통합 관제 시스템 ‘나콘(NARCHON)’을 통해 실시간 상태 확인 및 스케줄 조율이 이뤄진다. 이미 글로벌 안전 규격 인증기관 ‘유엘솔루션’으로부터 기술적 검증도 마쳤다.

현대차 관계자는 “양재 사옥은 이제 인간과 로봇이 공존하는 ‘인간 중심 피지컬 AI’의 거대한 테스트베드”라며 “사옥에서 축적된 데이터를 바탕으로 로봇 솔루션이 일상의 모든 공간으로 확산될 수 있도록 기술 경쟁력을 강화할 것”이라고 밝혔다.