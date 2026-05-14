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‘지적장애인 학대 의혹’ 무혐의 1년 만에 재수사···경찰 “조사 미흡 보완”

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본문 요약

장애인 거주시설에서 발생한 지적장애인 학대 의혹 사건에 대해 무혐의 판단을 내렸던 경찰이 약 1년 만에 재수사에 착수했다.

경찰 관계자는 "장애인 진술조력인 동석 없이 조사가 이뤄지는 등 미흡했던 부분을 보완해 재수사를 진행할 예정"이라며 "절차적 정당성을 갖춰 전문가들과 함께 여러 가능성을 열어두고 상처의 원인 등을 파악하겠다"고 말했다.

앞서 세종장애인차별철폐연대는 지난 12일 세종북부경찰서 앞에서 집회를 열고 "경찰이 진술조력인 없이 조사를 진행하는 등 부실 수사로 사건을 종결했다"며 "재수사에서는 장애인 조사 절차와 인권 보호가 제대로 이뤄져야 한다"고 촉구했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘지적장애인 학대 의혹’ 무혐의 1년 만에 재수사···경찰 “조사 미흡 보완”

입력 2026.05.14 13:23

수정 2026.05.14 13:29

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  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

세종 장애인거주시설 입소자 갈비뼈 골절 사건

진술조력인 없이 조사 진행

가족 이의신청 후 원점 재검토

세종경찰청 전경. 세종경찰청 제공

세종경찰청 전경. 세종경찰청 제공

장애인 거주시설에서 발생한 지적장애인 학대 의혹 사건에 대해 무혐의 판단을 내렸던 경찰이 약 1년 만에 재수사에 착수했다.

세종경찰청은 해당 사건에 대한 재수사에 들어갔다고 14일 밝혔다.

경찰에 따르면 지난해 1월 세종시 한 지적장애인 거주시설에 입소해 있던 중증 지적장애인 A씨(40대)의 몸에서 멍 자국이 발견됐다. A씨는 병원 진료 결과 갈비뼈 골절 등 전치 12주 진단을 받았다.

이후 세종시 산하 세종시장애인권익옹호기관은 약 40일간 조사를 진행한 뒤 지난해 2월 “학대가 의심된다”며 세종북부경찰서에 수사를 의뢰했다.

경찰은 의사소통에 어려움이 있는 A씨와 시설 관계자, 동료 입소자 등을 상대로 조사했지만, 혐의를 입증할 증거가 부족하다고 판단해 지난해 6월 사건을 입건 전 종결 처리했다.

그러나 A씨 가족이 지난달 수사 결과에 이의를 제기하면서 세종경찰청은 사건을 원점에서 다시 검토하기로 했다.

경찰 관계자는 “장애인 진술조력인 동석 없이 조사가 이뤄지는 등 미흡했던 부분을 보완해 재수사를 진행할 예정”이라며 “절차적 정당성을 갖춰 전문가들과 함께 여러 가능성을 열어두고 상처의 원인 등을 파악하겠다”고 말했다.

앞서 세종장애인차별철폐연대는 지난 12일 세종북부경찰서 앞에서 집회를 열고 “경찰이 진술조력인 없이 조사를 진행하는 등 부실 수사로 사건을 종결했다”며 “재수사에서는 장애인 조사 절차와 인권 보호가 제대로 이뤄져야 한다”고 촉구했다.

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