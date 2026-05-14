대한전선, 해저 케이블 포설선 ‘스칸디 커넥터’ 인수

“일괄수주 경쟁력 강화”

대한전선은 노르웨이 DOF그룹과 선박 매매 계약을 체결하고 1만t급 ‘해저 케이블 전용 포설선’(CLV) 스칸디 커넥터호를 인수한다고 14일 밝혔다.

한 번에 7000t의 해저 케이블을 선적할 수 있는 스칸디 커넥터 호는 대한전선이 보유한 국내 유일 해상풍력용 CLV인 팔로스호에 이어 국내에 도입되는 두 번째 해상풍력용 CLV다. 스칸디 커넥터호는 오는 8월에 국내에 인도될 예정이다.

대한전선은 이번 선박 확보를 통해 두 척의 CLV로 프로젝트 특성과 시공 환경에 따라 최적의 선박을 투입·운용할 수 있는 시공 체계를 구축했다고 강조했다. 해상풍력 내·외부망 시공 역량을 강화하고 장거리 계통 연계와 초고압직류송전(HVDC) 전력망까지 수행할 수 있는 대응 체계를 갖췄다는 설명이다.

스칸디 커넥터호는 네덜란드의 특수선 전문 기업인 다멘이 설계한 고사양 해저 케이블 전용 포설선으로, 글로벌 해양 시공 및 엔지니어링 기업인 노르웨이 DOF 그룹이 운용해왔다. 현재까지 총 27개 프로젝트에 투입돼 약 1300㎞의 해저 케이블을 포설했다.

스칸디 커넥터호는 외부망과 장거리 계통 연계뿐 아니라 단거리 HVDC 해저케이블 시공이 가능하다. 또한 바닥이 평평한 평저형 선체를 갖춰 수심이 낮고 조류가 강한 서해안 등 국내 연안에 최적화됐다.

대한전선은 해저 시공 전문 자회사인 대한오션웍스와의 시너지를 통해 일괄수주 경쟁력을 강화할 계획이다. 자체 선대 운용은 물론, 용선 등을 통해 추가 사업 기회도 확대한다는 방침이다.

대한전선 관계자는 “CLV 추가 확보를 통해 해상풍력 프로젝트뿐 아니라 장거리 계통 연계까지 동시에 수행할 수 있는 시공 체계를 갖추게 됐다”며 “팔로스와 스칸디 커넥터를 기반으로 국내외 다양한 해저케이블 사업을 안정적으로 수행하며 글로벌 시장에서 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다”고 밝혔다.