오가는 칭찬 속엔 날카로운 뼈···트럼프·시진핑 ‘세기의 담판’ 시작

14일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담은 화기애애하면서도 날카로운 발언 속에서 시작됐다.

먼저 입을 연 것은 시 주석이다. 환영사를 겸해 모두발언을 시작한 그는 “양국 관계의 안정은 세계에 호재”라면서 “적수가 아닌 파트너가 돼 공동 번영하고 신시대 대국 간 올바른 길을 가야 한다”고 말했다.

그는 “양국이 새로운 대국 관계 모델을 열 수 있을지, 양국 국민의 복지와 인류의 미래를 위해 아름다운 개척할 수 있을지 역사와 세계가 던지는 질문이다. 나와 대통령이 함께 답해야 할 시대의 과제”라면서 ‘투키디데스 함정’을 언급했다. 투키디데스 함정이란 신흥 강국이 부상할 때 기존 강대국이 이를 견제하는 과정에서 전쟁이 발생하는 것을 가리키는 말이다.

시 주석은 양국의 공동 이익이 차이점보다 크다고 강조하면서 “적수가 아니라 동반자가 돼 서로를 성취시키고 공동 번영을 이뤄야 한다”고 말했다.

미국 건국 250주년 축하 인사도 건넸다. 트럼프 대통령은 올해 250주년 건국을 맞아 대대적인 행사를 준비하고 있다.

트럼프 대통령은 이에 “오늘 논의를 매우 고대하고 있다. 매우 중요한 회담이 될 것”이라며 화답했다.

이어 “미국의 중국 관계는 어느 때보다 좋아질 것이며 우리는 함께 환상적인 미래를 만들어나갈 것”이라고도 강조했다.

특히 이번 방중에 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 등 주요 기업 수장이 동행한 점을 언급하면서 “그들은 중국과 무역과 사업을 기대하고 있다. 이는 완전히 상호주의적일 것”이라고 말했다.

시 주석에 대한 칭찬의 말도 잊지 않았다. 트럼프 대통령은 “(시 주석은) 위대한 지도자”라며 “내가 이런 말을 하면 싫어하는 사람도 있지만 사실”이라고 말했다.

양국 정상은 모두발언 이후 회담을 비공개로 전환했다.