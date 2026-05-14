시진핑, ‘투키디데스 함정’과 ‘대만 문제’ 언급…젠슨 황 등 미국 CEO 등도 회담 배석

시진핑 중국 국가주석이 14일 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나 “투키디데서의 함정을 극복해야 한다”며 “2026년을 중·미관계의 새로운 역사적 한 해로 만들자”고 말했다. 트럼프 대통령은 “미·중관계의 미래는 환상적일 것”이라고 말했다.

시 주석은 이날 오전 베이징 인민대회당에서 열린 회담 모두발언에서 “중국과 미국 간에는 공동의 이익이 차이보다 크고, 양국의 성공은 서로에게 기회가 되며, 안정적 중·미관계는 세계에 이롭다”며 “양국은 적수가 아닌 동반자가 돼 공동의 성공과 공동 번영을 이루고, 새로운 시대 강대국끼리 올바르게 공존할 수 있는 길을 걸어가야 한다”고 말했다. 그러면서 “2026년을 중·미관계의 역사적이고 이정표가 되는 한 해로 만들자”고 말했다.

시 주석은 “세계 정세가 불안정하고 급변하고 있다”며 “중국과 미국은 ‘투키디데스의 함정’을 극복할 수 있을까, 양국이 협력해 세계적 도전 과제를 극복하고 더 큰 안정을 불어넣을 수 있을까, 양국 국민의 복지와 인류의 미래에 초점을 맞춰 양국 관계의 밝은 미래를 함께 만들어갈 수 있을까. 이것은 강대국 지도자들끼리 함께 답을 찾아야 할 질문이다”라고 말했다.

투키디데스의 함정은 신흥 강대국이 부상하면 기존 패권국이 위협을 느끼면서 전쟁이 벌어질 가능성이 높아진다는 국제정치 이론이다. 투키디데스의 함정 극복은 패권국과 도전국 간 긴장과 갈등이 전쟁을 촉발하지 않고 관리되는 상황을 말한다.

신화통신에 따르면 시 주석은 어어진 회담에서 대만 문제도 언급했다. 시 주석은 “(대만 문제를) 잘 관리하면 양국 관계에서 안정을 유지할 수 있지만, 잘못 관리하면 양국이 충돌해 중·미관계를 위험하게 만들 것이다. ‘대만 독립’과 대만 해협의 평화는 양립할 수 없다”며 “대만 해협의 평화와 안정을 유지하는 것이 중·미관계의 가장 중요한 공통분모”라고 말했다.

트럼프 대통령은 회담 모두 발언에서 “우리는 함께 환상적인 미래를 만들어갈 것”이라면고 말했다. 트럼프 대통령은 시 주석을 “위대한 지도자”라고 부르고 “중국이 해낸 성취에 존경을 표한다”며 “미·중관계는 그 어느 때보다 빠르게 좋아질 것”이라고 말했다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 두 정상의 모두발언을 두고 “트럼프 대통령은 사업 거래에 집중하고 있는 반면 시 주석은 ‘100년 만에 나타난 는 변화 ’와 ”투키디데스의 함정“과 같은 표현을 사용하며 지정학적 도전 과제를 강조하고 있다”고 전했다.

인민대회당에서 열린 회담에 중국 측 인사로는 차이치 중국공산당 정치국 상무위원, 왕이 당 외사판공실 주임 겸 외교부장, 무역협상을 이끌었던 허리펑 국무원 부총리, 둥쥔 국방부 장관, 정산제 중국발전개혁위원회 주석, 란포안 재정부장, 왕원타오 상무부장 등이 배석했다. 2017년 회담과 달리 펜타닐 문제를 담당하는 왕샤오훙 공안부장은 빠졌다.

미국 측 인사로는 마코 루비오 국무장관, 스콧 베선트 재무장관, 피트 헤그세스 국방장관 등이 참석했으며 지난해 10월 부산 정상회담과 달리 하워드 루트닉 미국 상무장관과 수지 와일스 비서실장은 불참했다.

미국 재개 거물들도 회담에 배석했다. 중국중앙TV(CCTV)는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 일론 머스크 테슬라 CEO, 팀 쿡 애플 CEO 등이 회담장을 드나드는 모습을 공개했다. 루비오 장관이 인민대회당 천장을 보며 감탄하는 장면도 CCTV 전파를 탔다.

두 정상은 정오 무렵 인민대회당에서 회담을 마치고 나와 톈탄공원으로 향했다고 SCMP가 전했다. 두 정상은 텐탄공원에서 기념행사를 이어간다.