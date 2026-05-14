‘미국에 무기 판매 중단 압박할라’···미·중 정상회담 ‘무기 수출’ 의제화에 대만 초긴장

‘지미라이 석방문제 거론’ 홍콩은 잠잠

14일 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담을 대만이 불안하게 지켜보고 있다. 대만에 대한 미국의 무기 수출 등이 주요 의제가 될 것으로 전망되기 때문이다.

대만 정부는 공개적으로는 차분한 태도를 유지하고 있다. 린자룽 대만 외교부 장관은 지난 11일 입법원(국회)에서 열린 외교부 예산안 심사 과정에서 “미국이 대만 정책을 바꾸지 않을 것이라고 반복 재확인해 줬다”며 “트럼프·시진핑 회담에서 대만 관련 의제에 의외의 상황이 발생하지 않기를 바란다”고 말했다고 대만 국영통신 중앙사는 보도했다.

대만이 가장 우려하는 것은 미국이 대만에 대한 무기 판매를 중국과 협상하거나 중단하는 것이다. 트럼프 대통령은 지난 11일 자국의 대만 무기 수출에 관해 시 주석과 얘기를 나눌 예정이라고 말했다. 미국은 1982년 로널드 레이건 행정부 때부터 대만에 대한 무기 수출 시 중국과 협의하지 않는다는 이른바 ‘6개 보장’을 발표하고 지켜왔다.

중국은 미국을 압박해 이 원칙을 깨고 대만에 대한 무기 판매를 축소·중단하도록 시도할 것이란 분석이 나온다. 대만 영자지 타이베이타임스는 이날 “트럼프 대통령이 대만에 대한 무기 판매를 시 주석과 상의하겠다고 밝힌 것은 역사적으로 미국이 대만 지원 문제를 베이징과 협의하지 않겠다는 1982년 이후의 입장에서 벗어나는 것”이라고 지적했다.

하지만 당장 대만이 할 수 있는 조치는 마땅치 않다. 대만 안보 당국 관계자는 “미국 정부 관계자들은 대만 정책이 바뀌지 않는다고 거듭 확인해 줬지만 여전히 트럼프 대통령의 존재가 불확실성을 만드는 최대 변수”라며 “공은 우리 손을 떠났다. 대만은 피동적으로 대응할 수밖에 없다”고 연합보에 말했다.

홍콩 민주화에 대한 이슈가 이번 정상회담에서 거론될 가능성도 있다. 트럼프 대통령이 정상회담에서 홍콩의 반중 언론인인 지미라이 전 빈과일보 설립자의 석방 문제를 거론할 것이라고 했기 때문이다. 지미라이는 국가보안법상 외국 세력과 결탁한 혐의 등으로 기소돼 홍콩 법원에서 징역 20년을 선고받아 수감 중이다.

중국은 홍콩 문제가 ‘내정 문제’라고 일축한 상태다. 표현의 자유가 크게 축소된 홍콩 내부에서는 구체적인 반응이 나오진 않았다. 영국 기반 시민단체 홍콩워치는 12일 24개 시민사회단체와 함께 성명을 내고 “(미·중 정상회담에서) 무역 합의만 나오고 양심수들이 감옥에 남는다면 그 회담은 외교적 성공으로 기억되지 않을 것”이라고 밝혔다. 해외에 거주 중인 지미라이의 가족들은 79세인 그의 석방을 국제사회에 호소하고 있다.