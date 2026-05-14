[속보]신화통신 “시진핑, 트럼프 방중 경제사절단 미 기업인들 접견”

시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국대통령과의 미·중 정상회담이 열린 14일(현지시간) 베이징에서 미국 측 경제사절단과 만났다고 신화통신이 보도했다.

사절단에는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 일론 머스크 테슬라 CEO 등이 포함됐다.