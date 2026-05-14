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LG는 10대 과학 영재부터 국내외 이공계 석·박사 연구진을 두루 초청해 'LG 테크 콘퍼런스'를 개최했다고 14일 밝혔다.

이날 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 열린 LG테크 콘퍼런스에는 영재·과학고 학생 100명과 국내외 석·박사 인재 250여명이 참석했다.

LG가 지난 2012년부터 개최해 온 LG 테크 콘퍼런스는 우수 이공계 인재들을 초청해 기술 혁신과 미래 비전을 공유하는 자리다.

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LG, ‘알파세대’ 과학 인재 초청해 테크 콘퍼런스 개최

입력 2026.05.14 14:17

  • 김유진 기자

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14일 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 열린 LG 테크 콘퍼런스 2026 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. LG제공

14일 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 열린 LG 테크 콘퍼런스 2026 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. LG제공

LG는 10대 과학 영재부터 국내외 이공계 석·박사 연구진을 두루 초청해 ‘LG 테크 콘퍼런스’를 개최했다고 14일 밝혔다.

이날 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 열린 LG테크 콘퍼런스에는 영재·과학고 학생 100명과 국내외 석·박사 인재 250여명이 참석했다. LG가 지난 2012년부터 개최해 온 LG 테크 콘퍼런스는 우수 이공계 인재들을 초청해 기술 혁신과 미래 비전을 공유하는 자리다.

LG는 특히 올해는 기존 석·박사급 인재에 더해 알파세대(2010년~2024년 출생)인 수도권 8개 영재·과학고 재학생 100명과 중국·러시아·베트남 등 9개국 출신 외국인 유학생들도 처음으로 초청 대상에 포함했다고 밝혔다. LG 9개 계열사의 최고 경영진과 기술 리더 등 71명도 참석했다.

또한 올해 신설된‘원(One) LG’ 테크 세션을 통해 여러 계열사 간 기술 협업으로 만드는 시너지 등도 선보였다. 9개 강연장에서는 AI와 로봇, 모빌리티, 전지, 재료·소재, 통신 등을 주제로 한 ‘테크 세션’도 진행됐다.

권봉석 (주)LG 최고운영책임자(COO·부회장)은 개회사에서 “LG는 구성원을 가장 중요한 자산으로 여기고 있다”며 “여러분의 기술이 세상과 만나는 데 LG가 가장 든든한 조력자가 되겠다”고 말했다.

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