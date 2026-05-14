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정부가 지역 벤처 생태계 고도화에 본격적으로 나선다.

중소벤처기업부는 최근 5년 내 청산한 모태펀드 지역펀드의 수익률이 11.6%를 기록하는 등 지역투자의 수익성이 입증됨에 따라 한국벤처투자 권역별 투자센터를 확대한다고 14일 밝혔다.

중기부에 따르면 모태펀드는 2006년부터 누적 113개의 지역펀드를 총 1조8000억원 규모로 조성해 지역 벤처투자 마중물을 공급해왔다.

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지역 벤처투자 꽤 쏠쏠했네…지역펀드 수익률 “최근 5년 11.6%”

입력 2026.05.14 14:25

  • 정유미 기자

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중기부, 비수도권 투자 더 확대…5년간 2조 성장펀드 조성

연합뉴스

연합뉴스

정부가 지역 벤처 생태계 고도화에 본격적으로 나선다.

중소벤처기업부는 최근 5년 내 청산한 모태펀드 지역펀드의 수익률이 11.6%를 기록하는 등 지역투자의 수익성이 입증됨에 따라 한국벤처투자 권역별 투자센터를 확대한다고 14일 밝혔다.

중기부에 따르면 모태펀드는 2006년부터 누적 113개의 지역펀드를 총 1조8000억원 규모로 조성해 지역 벤처투자 마중물을 공급해왔다.

특히 상장사인 엠플러스(청주)와 펩트론(대전) 등에 초기 투자한 지역펀드는 수익률 15.2%, 수익 배수 3.4배를 기록해 가장 높은 성과를 냈다.

중기부는 이같은 지역펀드 성과에 힘입어 지역 벤처투자 인프라를 강화하는 정책을 본격 추진한다.

올해 모태 자펀드에 지역투자 20% 의무를 부여하고 비수도권 투자에 적극적인 운용사를 우대 선정한다. 이에 따라 올해 정시 출자사업 선정 펀드의 80% 이상이 비수도권 추가 투자 의무를 적용받는다.

지역사회와 지방정부, 모태펀드가 함께 조성·운영하는 지역성장펀드는 2026∼2030년까지 5년간 2조원 이상 규모로 조성한다.

올 하반기에는 대경권(대구·경북)과 서남권, 전북, 대전, 울산 등 5개 지역에 4500억원 규모의 지역성장펀드를 조성할 예정이다.

특히 한국과학기술원(KAIST), 대구경북과학기술원(DGIST), 광주과학기술원(GIST), 울산과학기술원(UNIST) 등 4대 과학기술원이 지역성장펀드 출자자로 참여하며 각 과학기술원을 중심으로 한 창업도시 특화 펀드도 함께 조성할 계획이다.

한국벤처투자는 하반기부터 광주(서남권)·대전(중부권)·대구(대경권) 등에 권역별 투자센터를 신설하고 기존 부산사무소는 동남권 투자센터로 확대 개편할 계획이다. 권역별 투자센터는 지역성장펀드 운용과 지역 출자기관 발굴, 벤처캐피탈 육성 등 지역 벤처투자 생태계의 거점 역할을 담당하게 된다.

중기부 관계자는 “모태펀드가 꾸준히 지역 투자생태계를 육성해 온 결과가 지역펀드의 높은 수익률로 입증되고 있다”며 “잠재력이 높은 지역기업들과 지역 투자자들이 함께 성장할 수 있도록 지역 벤처투자 생태계 고도화 정책을 적극 추진해 나가겠다”고 말했다.

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