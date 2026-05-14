“근과 송, 닿을 수 없지만 서로 필요하듯”···박홍근, 신현송 만남에 ‘소나무 분재’ 들고간 까닭

기획예산처·한국은행 수장 역대 첫 회동 재정·통화정책 관련 공조·협력 논의

기획예산처와 한국은행의 수장이 처음으로 마주 앉았다. 두 기관은 고유가 등 대내외 불확실성에 대응해 민생 안정을 최우선으로 삼고, 인구·기후 위기 등 국가적 난제 해결을 위해 긴밀히 협력하기로 뜻을 모았다. 박 장관은 신 총재에게 소나무 분재를 선물했다.

박홍근 기획처 장관은 14일 취임 후 처음으로 서울 중구 한국은행 본부를 방문해 신현송 한은 총재와 만났다. 기획처가 재정경제부와 분리되어 있었던 과거에도 한은 총재와 별도의 공식 회동을 한 사례가 없었다는 점을 고려하면 양 기관 수장의 이번 만남은 역대 최초다.

박 장관은 이날 회동에서 “국가 미래 전략을 설계하는 기획처와 거시경제 안정을 이끄는 한은 간의 협력이 어느 때보다 중요한 시기”라며 “양 기관이 재정·통화정책을 조화롭게 운용하는 가운데 성장 잠재력 확충과 구조적 문제 해결을 위해 적극 노력하자”고 제안했다.

신 총재는 이에 “우리 경제가 직면한 복합 과제는 어느 한 기관의 노력만으로 풀 수 없다”며 “물가와 금융 안정을 도모하는 동시에 성장 잠재력을 높이기 위한 연구와 제언을 지속하겠다”고 말했다.

두 수장은 최근 한국 경제의 성장세가 반등했으나 고유가 지속에 따른 물가 부담과 취약계층의 어려움이 여전하다는 데 인식을 같이했다. 이에 따라 당분간 정책 역량을 민생 안정에 집중하기로 했다.

특히 박 장관은 기획처가 추진 중인 AI 대전환, 인구 변화, 기후위기, 양극화, 지방소멸 등 ‘5대 구조적 과제’를 설명하며 한은에 협업을 요청했다. 신 총재도 이러한 구조적 요인이 통화정책 여건에 큰 영향을 미치는 만큼 기관의 조사연구 역량을 바탕으로 국가 발전 전략 수립에 적극 기여하겠다고 화답했다.

이날 박 장관은 회동에 앞서 신 총재에게 소나무 분재를 선물했다. 박 장관은 “양 기관 수장 이름에 포함된 소나무의 뿌리(뿌리 근)와 나무 줄기(소나무 송)가 닿을 수 없지만 서로를 필요로 하는 것처럼, 양 기관도 변치 않는 협력관계를 이어가자”고 말했다.

앞서 신 총재는 취임 사흘 만인 지난달 23일 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 만나 “성장과 물가가 상충하는 상황에서 (통화·재정) 정책이 조화롭게 이뤄져야 한다”며 정책 공조를 약속한 바 있다.