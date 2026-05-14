서울 서초구가 양재동 잔디어린이공원에 고령층 주민의 건강과 여가를 위한 ‘어르신 놀이터’를 조성한다고 14일 밝혔다.

어르신 놀이터는 고령층 신체 특성과 운동 수요를 반영한 운동기구와 프로그램을 연계해 신체·정신 건강 증진을 돕는 야외 활동 공간으로 꾸려진다.

이번 사업은 서울시 ‘어르신 놀이터 조성 공모사업’을 통해 확보한 시비 1억원을 활용해 추진된다. 서초구는 공원 내 경로당이 있어 어르신들이 많이 찾는 잔디어린이공원을 사업 대상지로 선정했다. 정식 설계와 공사 준비 절차를 거쳐 오는 9월까지 어르신 놀이터 조성을 마칠 계획이다.

기존 어린이공원의 놀이 기능은 유지하면서 어르신 휴게·운동 공간을 조화롭게 배치해 ‘세대통합형 공원’으로 조성한다. 서초구는 “조부모와 손주를 포함한 지역 주민이 한 공간에 머물며 자연스럽게 교류하는 마을 공동체 거점으로 운영할 것”이라고 말했다.

구는 기존 경로당의 유휴공간에 전 세대가 어울릴 수 있는 커뮤니티 공간인 ‘시니어라운지’도 조성해 운영 중이다. 현재 서초1동·우면동· 홍씨마을 경로당을 포함해 총 10곳을 운영하고 있다. 올해 서초3동 열린문화센터와 잠원느티나무쉼터 2곳에 추가로 조성할 예정이다.