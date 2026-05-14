경제 불확실성 걷히니 산업재산권 출원도 늘어···지식재산처, 지난해 출원 동향 분석

지난해 하반기 경제적 불확실성이 걷히면서 특허와 상표, 디자인 등 산업재산권 출원이 전반적으로 늘어난 것으로 나타났다.

14일 지식재산처가 내놓은 ‘2025년 산업재산권 출원 동향’을 보면 지난해 특허출원은 전체 26만797건으로, 전년(24만6245건)보다 1.2% 증가했다. 상표출원도 전년(31만6207건)보다 2.8% 늘어난 32만4926건을 기록했고, 디자인 출원은 6만935건으로 전년(5만9954건)보다 1.6% 늘었다.

지난해에는 특히 하반기에 출원 증가가 두드러졌다. 특허는 상반기에 전년 동기 대비 1.6% 증가율을 보였으나, 하반기에 9.3%로 증가율이 대폭 커졌다. 상표는 상반기에 전년 동기 대비 2% 감소했다 하반기에 7.3% 증가로 반등했고, 디자인 역시 상반기에 1.1% 감소한 뒤 하반기에 4.1% 증가로 돌아섰다.

이 같은 산업재산권 출원 추이는 경제 불확실성과 밀접한 관련이 있는 것으로 분석됐다. 지식재산처가 ‘경제정책 불확실성 지수(EPU)’를 이용해 상관 관계를 분석한 결과 EPU가 높았던 상반기 둔화됐던 상표와 디자인 출원이 하반기 지수 개선에 따라 회복되는 양상이 나타났다. EPU는 주요 신문기사에서 ‘경제’, ‘정책’, 불확실성 등의 키워드가 동시에 출현하는 빈도를 집계해 산출하는 지표다.

지난해 하반기 산업재산권 출원의 특징 중 하나는 처음 산업재산권을 출원한 신규출원인의 증가였다. 신규출원인에 의한 특허출원은 전년 같은 기간보다 18.5% 늘었고, 상표출원은 9.2% 증가했다. 정연우 지식재산처 차장은 “지난해 출원 동향 분석을 통해 경제 불확실성 완화가 기업이나 개인의 시장 진입 의사에 영향을 미쳐 상표나 디자인 출원 증가로 이어질 수 있음을 확인했다”며 “지속적으로 출원 흐름을 모니터링하면서 산업재산권 확보를 적극 지원하겠다”고 말했다.

지식재산처는 이번 동향 분석 결과를 담은 ‘2025년 국내 산업재산권출원 동향 및 주요 특징’ 보고서를 한국지식재산연구원 홈페이지를 통해 공개했다.