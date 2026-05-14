여름 무더위 앞두고 온열질환 감시 시작···전국 500여개 응급실 참여

15일부터 전국 500여개 응급실에서 온열질환 발생 현황을 실시간으로 파악하는 감시체계가 가동된다.

질병관리청은 여름철 폭염으로 발생하는 열사병, 열탈진 등 온열질환의 발생 추이를 모니터링하고 관련 정보를 공유하기 위해 ‘온열질환 응급실감시체계’를 운영한다고 14일 밝혔다. 감시 기간은 이달 15일부터 9월30일까지다.

질병청은 매년 전국 500여개 응급의료기관과 관할 보건소, 지방자치단체와 함께 응급실을 찾은 환자 가운데 폭염으로 인한 온열질환자를 집계하고 있다. 일일 발생 현황은 질병관리청 홈페이지를 통해 공개된다.

지난해 감시체계를 통해 확인된 온열질환자는 4460명으로, 감시를 시작한 2011년 이후 두 번째로 많았다. 이 가운데 29명은 온열질환으로 사망한 것으로 추정됐다. 사망자의 68.6%는 65세 이상 고령자였고, 사망 원인의 대부분은 열사병(93.1%)이었다.

전체 환자의 79.7%는 남성이었으며, 연령별로는 50대가 19.4%로 가장 많았다. 65세 이상 고령층은 전체의 30%를 차지했다. 질환별로는 열탈진이 2767명(62.0%)으로 가장 많았다. 지역별 환자 수는 지역별로는 경기 978명, 경북 436명, 경남 382명, 전남 381명 순으로 나타났다.

발생 장소는 실외가 79.2%로 대부분을 차지했다. 구체적으로는 실외 작업장이 1431명(32.1%)으로 가장 많았고, 논밭 542명(12.2%), 길가 522명(11.7%) 순이었다.

온열질환은 한여름에 집중됐다. 지난해 전체 환자의 85.0%(3792명)가 7~8월에 발생했다. 다만 올해는 초여름부터 주의가 필요할 것으로 보인다. 기상청에 따르면 올해 5~6월 기온이 평년보다 높을 확률은 50%, 7월은 60%로 전망됐다.

질병청은 폭염 시 외출을 자제하고, 부득이하게 외출할 경우 모자나 양산으로 햇볕을 차단할 것을 권고했다. 충분한 수분 섭취와 규칙적인 휴식도 중요하다고 강조했다. 특히 어린이, 노인, 만성질환자는 온열질환에 취약해 보호자와 주변인의 세심한 관찰이 필요하다. 어린이나 노약자를 밀폐된 실내나 차량 안에 홀로 두지 않도록 주의해야 한다.

임승관 질병청장은 “폭염은 단기간에도 심각한 건강 피해를 유발할 수 있는 만큼 충분한 수분 섭취와 낮 시간대 야외활동 자제 등 온열질환 예방수칙을 준수해달라”고 밝혔다.