[속보]트럼프 “회담 훌륭, 시진핑 위대한 지도자” 시진핑 “전략적 안정 관계 수립”

정상회담 후 톈탄공원 산책 앞서 소감 밝혀

도널드 트럼프 미국 대통령이 방중 2일차인 14일(현지시간) “시진핑 중국 국가주석은 위도한 지도자”라고 말했다. 시 주석은 “트럼프 대통령과 건설적, 전략적 안정 관계 수립에 합의했다”고 말했다.

미국 CNN방송과 중국 CCTV 등은 트럼프 대통령이 이날 시 주석과의 미·중 정상회담 후 찾은 톈탄 공원에서 취재진 질문을 받고 이같이 말했다고 전했다.

그는 정상 회담이 어땠냐는 질문에 “훌륭했다”고 답한 뒤 “베이징은 훌륭한 곳이다. 놀랍다. 중국은 아름답다”고도 말했다. 다만 ‘정상회담에서 대만 문제도 논의했느냐’는 질문에는 답하지 않았다.

이들이 방문한 톈탄 공원은 1400년대 지어진 문화유적으로 황제들이 제사를 지낸 곳으로 알려져 있다. 트럼프 대통령과 시 주석은 공원을 둘러본 뒤 만찬을 즐길 예정이다.

중국 외교부는 정상회담 종료 후 회담에서 오간 내용을 공개했다. 이에 따르면 시 주석은 “트럼프 대통령과 양국 간 건설적, 전략적 안정 관계 수립에 합의했다”며 “이는 향후 3년, 나아가 더 긴 기간 양국 관계에 전략적 지침을 제공할 것이며 양국 국민과 국제사회로부터 환영받을 것이라 믿는다”고 말했다.