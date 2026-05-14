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꽃·가전·자동차 이어 ‘밥맛’도 정기구독···“셰프와 밥 소믈리에가 만든 쌀 어때요”

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본문 요약

신세계백화점이 고품격 밥맛을 내는 프리미엄 쌀 정기구독 서비스를 선보여 눈길을 끈다.

신세계백화점은 정기구독 서비스 출시를 기념해 5월 한달간 최대 23% 할인하는 행사도 진행한다.

신세계백화점 관계자는 "프리미엄 쌀 정기구독 서비스가 고객들의 일상 식탁을 한 단계 업그레이드할 것으로 기대한다"며 "전통 방식을 보존하면서도 품격 있는 한식을 추구하는 발효:곳간의 철학으로 한국 식품 장인의 고품질 식료품을 계속 선보일 것"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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꽃·가전·자동차 이어 ‘밥맛’도 정기구독···“셰프와 밥 소믈리에가 만든 쌀 어때요”

입력 2026.05.14 15:15

수정 2026.05.14 15:45

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  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

신세계백화점, 프리미엄 쌀 구독 런칭

2주마다 갓 도정한 쌀 집앞까지 배송

신세계백화점 제공

신세계백화점 제공

“쌀도 정기 구독 시대”

신세계백화점이 고품격 밥맛을 내는 프리미엄 쌀 정기구독 서비스를 선보여 눈길을 끈다.

14일 신세계백화점에 따르면 신세계 한식연구소 브랜드 ‘발효:곳간’이 지난달 말 양곡 온라인 정기구독 서비스를 론칭했다. 정기구독 대상 쌀은 밥 소믈리에와 신세계 한식연구소 셰프가 수년간 협업해 완성한 ‘옥로’다. 옥로는 국산 품종인 삼광, 백진주, 여리향을 조합해 만든 쌀로 쌀알이 살아있어 씹는 맛이 좋고 구수한 향과 찰기가 조화로운 것이 특징이다. 지난 2024년 출시된 옥로는 꾸준히 인기를 끌며 올 1~4월 매출이 지난해 동기 대비 15% 늘었다.

신세계백화점이 쌀 정기구독 서비스를 선보인 것은 쌀소비는 둔화하고 있지만 밥맛에 대한 관심이 커지고 있어서다. 실제 한국농촌경제연구원의 조사결과 ‘쌀 구매 시 품종을 확인한다’는 답이 2021년 12.3%에서 2024년 16.4%로 증가했다.

쌀 정기구독 서비스를 이용하면 2주마다 갓 도정한 쌀을 집앞까지 배송받을 수 있다. 2인 가구 또는 3~4인 가구 등 가족 구성원 수와 식사 스타일에 따라 450ｇ∼10㎏까지 선택할 수 있다. 정기구독 신청은 신세계백화점 이커머스 플랫폼인 비욘드신세계와 SSG닷컴에서 하면 된다.

신세계백화점은 정기구독 서비스 출시를 기념해 5월 한달간 최대 23% 할인하는 행사도 진행한다.

신세계백화점 관계자는 “프리미엄 쌀 정기구독 서비스가 고객들의 일상 식탁을 한 단계 업그레이드할 것으로 기대한다”며 “전통 방식을 보존하면서도 품격 있는 한식을 추구하는 발효:곳간의 철학으로 한국 식품 장인의 고품질 식료품을 계속 선보일 것”이라고 말했다.

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