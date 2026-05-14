이기봉 개혁신당 후보 15일 등록

6·3 지방선거에서 인천시장에 출마하는 더불어민주당 박찬대·국민의힘 유정복 후보가 14일 후보 등록을 마치고 본격적인 선거 운동에 나섰다.

박 후보는 이날 오전 9시 인천 미추홀구 인천선거관리위원회를 방문해 인천시장 후보로는 처음으로 후보 등록을 했다.

박 후보는 등록 후 “결코 질 수 없는 선거”라며 “인천시민의 위대한 승리를 만들어낼 선거”라고 말했다. 이어 “인천의 자부심을 위해, 시민의 든든한 삶을 위해, 시민의 승리로 보답하겠다”고 덧붙였다.

박 후보는 또 ‘인확행’(인천을 확 바꾸는 행복) 공약의 1탄으로 ‘바가지 없는 소래포구’를 제시했다. 박 후보는 “소래포구 가격 담합과 바가지 요금은 무관용원칙으로 강력 대응하겠다”고 밝혔다.

유 후보도 이날 오후 1시 40분쯤 인천선관위에 후보 등록을 했다.

유 후보는 “시민들의 삶을 좀 더 낫게 만들고, 지역을 희망으로 만들어가기 위한 대장정에 나섰다”며 “우리의 삶과 지역의 미래를 결정할 선거에서 현명하신 판단이 있으실 것으로 기대한다”고 말했다.

출마를 포기했던 이기봉 개혁신당 후보 15일 후보 등록을 할 예정이다.

이 후보는 “거대 양당 중심 정치에서 제3 정당후보로서의 현실과 역할 등에 고민했지만, 많은 시민과 당원들의 뜻, 그리고 인천 정치에 새로운 선택과 균형이 필요하다는 책임감을 외면할 수 없었다”며 “고민 끝에 출마하기로 했다”고 말했다.

이에 따라 인천시장 후보는 민주당 박찬대·국민의힘 유정복·개혁신당 이기봉 등 3파전으로 치러진다.