‘K-뷰티’ 중소기업 온라인 수출 역대 최고치 경신

올해 1분기 중소기업 온라인 수출이 화장품 수출 호조에 힘입어 사상 처음으로 3억달러를 돌파했다.

중소벤처기업부가 14일 발표한 ‘2026년 1분기 중소기업 온라인 수출 동향’에 따르면 올 1분기 중소기업 온라인 수출액은 지난해 동기보다 38.2% 증가한 3억달러(약 4472억원)로 집계됐다. 역대 분기 기준 최고 실적이다.

중소기업 온라인 수출은 2024년 1분기 2억2000만달러에서 지난해 1분기 2억2000만달러 수준에 머물렀지만 올해 들어 큰 폭의 증가세를 보이며 사상 처음 3억달러를 넘어섰다.

온라인 수출 기업 수 역시 지난해 동기보다 14.4% 증가한 2735개사로 1분기 기준 역대 최대치를 경신했다. 온라인 총 수출액 가운데 중소기업 비중은 70%로 온라인 시장이 중소기업 해외 진출의 핵심 통로로 자리 잡았다.

수출기록 경신은 ‘K-뷰티’ 화장품이 이끌었다. 올 1분기 화장품 수출은 지난해 동기 대비 74.2% 증가한 2억달러를 기록하며 전체 온라인 수출의 65.8%를 차지하는 등 역대 분기 최대 실적을 냈다.

국가별로는 미국과 중국 시장에서 화장품 인기가 두드러졌다. 미국 수출이 9000만달러로 60.8% 증가했고 중국은 1900만달러로 90.8% 늘었다. 또 영국과 네덜란드 수출이 각각 282.8%, 133.8% 급증하는 등 등 유럽 시장 성장세도 두드러졌다. K-뷰티 인기에 더해 정부의 K-뷰티 수출 지원 정책까지 효과를 톡톡히 본 때문이다.

의류 수출은 해외 온라인 소비증가로 2300만달러를 기록했으며 특히 중국에서 유아용 턱받이 등 고급 소비재 수요가 늘면서 수출이 96.4% 증가했다.

컴퓨터 수출은 1800만달러로 집계됐다. 이중 중소기업들이 자체 기술력을 바탕으로 해외 온라인 장터에서 경쟁력을 확보한 포토프린터가 강세를 보이며 미국(900만 달러)과 네덜란드(300만달러) 시장에서 성과를 냈다.

축산가공품 수출은 172.1% 증가한 1000만달러였다. K-뷰티 확산과 함께 이너뷰티(먹는 미용·건강관리) 제품 수요 증가로 체중감량용 축산가공품의 대중국 수출이 크게 늘어난 덕분이다.

문구·완구 수출은 900만달러로 지난해 동기 대비 3.1% 늘었다. 독일과 영국 등 유럽 시장을 중심으로 아이돌 상품과 휴대전화 케이스, 미국 시장의 포토프린터 필름 판매 호조가 실적 증가에 힘을 보탰다.

중기부 관계자는 “온라인 시장은 중소기업이 강점을 가진 분야로 정책 지원 효과가 내수기업의 해외 진출 성과로 이어지고 있다”며 “내수기업이 헤외시장 온라인 판매를 넘어 현지 진출까지 할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.