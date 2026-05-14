노정현 후보, 이정식 후보에 진보 단일화 제안 이 후보 “단일화 패배 겪어봐” 거부 줄다리기 ‘관망’하는 ‘현역’ 주석수 후보 주 후보 “단일화 상관없이 최선 다할 것”

6·3지방선거를 불과 20일 앞두고 부산 연제구청장 선거에 출마한 더불어민주당과 진보당의 단일화 압박이 거세지고 있다. 진보당은 연제구 소속 부산 시의원 출마자가 전원 사퇴하는 강수를 두며 민주당에 구청장 선거 단일화 압박을 하고 있다.

하지만 이정식 민주당 후보는 ‘단일화 절대 불가’ 입장을 고수하고 있다.

진보당 부산시당은 14일 오전 부산시의회에서 기자회견을 열고 이승민·김병규 후보의 시의원 후보에서 사퇴한다고 밝혔다. 전원 사퇴라는 초강수를 둔 이유는 진보진영의 연제구청장 단일화를 압박하기 위해서다. 진보당은 “민주·진보가 힘을 합쳐 승리할 수 있다면 단일화 방법 일체를 민주당 부산시당에 일임할 것”이라고 말했다.

연제구는 부산에서도 보수세가 강한 곳으로 평가받지만 2016년 김해영 의원(민주당), 2018년 이성문 구청장(민주당)이 당선된 이력이 있다. 국민의힘 전·현직 국회의원들의 긴 알력 다툼으로 보수 세력의 결속력이 약해진 것도 원인으로 작용했다.

보기 드물게 진보당 지지세가 강한 곳인 점도 특징이다. 이는 연제구의원 출신으로 지역구 내 바닥 민심을 오랜 기간 훑어온 노정현 후보의 개인기에 가깝단 평가가 나온다. 노 후보는 2024년 총선에서 민주당 이성문 후보를 꺾고 야권 단일화 후보로 선출되면서 거대 양당 중심의 선거판에 균열을 내기도 했다. 다만 김희정 국민의힘 의원과 맞붙어 낙선했다.

노 후보는 “내란 이후 치러지는 첫 선거인 만큼, 민주진보 진영의 승리가 중요하다”며 “단일화 과정에서 어떤 조건도, 어떤 불이익도 감수할 것”이라고 말했다.

지역에서 중소상공인살리기협회를 이끌어 온 이정식 후보는 진보당의 단일화 제안에 선을 그었다. 2024년 총선에서 진보당 중심의 단일화를 했음에도 보수진영에 패배했다는 게 이유다.

이 후보는 “단일화 패배로 사실상 괴멸되다시피 한 지역 조직을 겨우 되살렸다”며 “중앙당이나 시당이 어떤 결정을 하더라도 내 의지는 확고하다”고 말했다.

현직 구청장인 주석수 후보 역시 단일화 여부에 촉각을 곤두세우고 있다. 주 후보 캠프 내부에서는 단일화를 둔 줄다리기가 계속되길 내심 바라는 분위기다. 주 후보는 “구청장을 하는 동안 지역 보수진영 내부 결속력이 충분히 강화됐다”며 “단일화와 상관없이 최선을 다해 캠페인을 진행 중이다”고 말했다.

한편 KBS부산 의뢰로 한국리서치가 지난 7~9일 연제구 거주 18세 이상 성인 500명을 대상으로 실시한 연제구청장 지지도 조사에서는 주 후보가 28%로 노 후보(26%)와 오차범위 내 초접전 양상을 보였다. 이 후보는 16%로 집계됐다.

면접원에 의한 전화면접조사 방식으로 진행된 이번 조사 표본오차는 95% 신뢰수준에 최대허용 표본오차는 ±4.4%, 응답률은 21%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.