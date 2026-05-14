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본문 요약

마약류 거래대금을 가상자산으로 세탁해준 대행업체 운영자들과 마약사범 등 40명이 무더기로 경찰에에 붙잡혔다.

이어 가상자산 거래대행업체를 통해 마약류를 구매한 32명을 순차적으로 검거했다.

경찰 관계자는 "지난해 하반기부터 가상자산수사팀을 신설해 단속을 벌여왔다"며 "범죄수익금 1억500만원 상당을 기소 전 추징보전 했다"고 설명했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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부산경찰, 마약류 구매대금 가상자산으로 세탁한 일당 등 40명 무더기 검거

입력 2026.05.14 15:33

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

마약류 거래대금을 가상자산으로 세탁해준 일당으로 부터 경찰이 압수한 물품. 부산경찰청 제공

마약류 거래대금을 가상자산으로 세탁해준 일당으로 부터 경찰이 압수한 물품. 부산경찰청 제공

마약류 거래대금을 가상자산으로 세탁해준 대행업체 운영자들과 마약사범 등 40명이 무더기로 경찰에에 붙잡혔다.

부산경찰청 마약·국제범죄수사대는 특정금융정보법상 미신고 가상자산거래 혐의로 가상자산 대행업체 운영자 30대 남성 A씨 등 6명을 검찰에 불구속 송치하고, 이들에게 돈 세탁을 의뢰한 20대 남성 B씨 등 마약 운반책 2명과 마약 구매·투약자 34명을 검거했다고 14일 밝혔다. 동종 전과가 있고, 검거 과정에서 케타민 300ｇ이 발견된 B 씨는 구속됐다.

A씨 등은 지난해 9월부터 올해 4월까지 마약 구매자들이 보낸 현금 10억 원을 비트코인 등 가상자산으로 세탁한 혐의를 받는다. 이들은 수사기관의 추적을 피하려는 판매자의 요청에 따라 가상자산을 텔레그램으로 전달했다. A씨 등이 챙긴 수수료는 송금액의 10%에 해당하는 1억 원 정도인 것으로 조사됐다.

경찰은 마약사범들이 수사기관의 추적을 피하려고 가상자산 거래대행 업체를 통해 마약류를 거래하는 점을 확인하고 수사를 벌였다.

경찰은 케타민 330ｇ, 필로폰 3.4ｇ, 합성 대마 8.77ｇ, 엑스터시 5정 등 1억3000만원 상당의 마약류를 압수했다. 이어 가상자산 거래대행업체를 통해 마약류를 구매한 32명을 순차적으로 검거했다.

경찰 관계자는 “지난해 하반기부터 가상자산수사팀을 신설해 단속을 벌여왔다”며 “범죄수익금 1억500만원 상당을 기소 전 추징보전 했다”고 설명했다.

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