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본문 요약

충남도가 인공지능 기반 감시체계와 드론, 양자내성암호 기술 등을 보유한 방산기업 40개사를 새 협약기업으로 확보하며 K-방산 산업 육성에 속도를 내고 있다.

아울러 논산 국방 국가산업단지, 국방 미래기술연구센터, 태안 미래항공연구센터 등 대규모 국방 인프라 조성과 연계해 충남을 K-방산 핵심 거점으로 육성한다는 구상이다.

도 관계자는 "이번 협약으로 충남국방벤처센터 협약기업이 총 120개사로 확대됨에 따라 지역 방산 생태계 확장과 산업 경쟁력 강화에 탄력이 붙을 것"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“K-방산 거점 확대”···충남도, AI·드론·양자암호 방산기업 40곳 추가 유치

입력 2026.05.14 16:00

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

논산 국방산단·미래기술연구센터 등 인프라 연계

도내 국방벤처센터 협약기업 120개사로 늘어

충남도청 전경. 충남도 제공

충남도청 전경. 충남도 제공

충남도가 인공지능(AI) 기반 감시체계와 드론, 양자내성암호 기술 등을 보유한 방산기업 40개사를 새 협약기업으로 확보하며 K-방산 산업 육성에 속도를 내고 있다.

도는 14일 논산복합문화체육센터에서 충남국방벤처센터와 함께 ‘2026년 충남국방벤처센터 신규 협약기업 협약식 및 간담회’를 개최했다.

이번 신규 협약기업은 천안 19개사, 아산 5개사, 논산 4개사, 서산 3개사, 보령·당진 각 2개사, 태안·금산·홍성·예산·청양 각 1개사 등 도내 11개 시군에 분포했다.

기업들이 개발 중인 기술 분야는 AI 기반 감시·정찰 시스템을 비롯해 자율주행 무인 플랫폼, 정찰·통신용 드론, 양자내성암호 통신, 디지털 트윈 정비체계, 특수임무용 전투화, 전투식량(MRE) 등 첨단 방산과 생활밀착형 분야를 아우른다.

도는 협약기업을 대상으로 기술개발비 지원을 비롯해 중앙부처 공모사업 설명회 및 컨설팅, 전시회 부스 임차료, 국제인증, 지식재산권 확보 등 경영 전반에 대한 지원을 제공할 계획이다.

또 방위사업청, 국방기술진흥연구소 등 유관기관과 협력을 강화해 도내 기업의 방산시장 진입과 해외 진출도 지원한다는 방침이다.

아울러 논산 국방 국가산업단지(1600억원), 국방 미래기술연구센터(2400억원), 태안 미래항공연구센터(2500억원) 등 대규모 국방 인프라 조성과 연계해 충남을 K-방산 핵심 거점으로 육성한다는 구상이다.

도 관계자는 “이번 협약으로 충남국방벤처센터 협약기업이 총 120개사로 확대됨에 따라 지역 방산 생태계 확장과 산업 경쟁력 강화에 탄력이 붙을 것”이라고 말했다.

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