[속보]중 외교부 “두 정상, 한반도 문제 논의···중동 및 우크라이나 사태도”

중국 외교부가 시진핑 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 미·중 정상회담에서 미·이란 전쟁과 우크라이나 전쟁, 북한 문제를 논의했다고 밝혔다.

외교부는 이날 성명을 통해 “양국 정상은 중동 정세와 우크라이나 사태, 한반도 문제 등 주요 국제 및 지역 현안에 대해 의견을 교환했다”고 발표했다. 다만 구체적으로 어떤 내용이 오갔는지는 밝히지 않았다.