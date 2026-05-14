인공지능(AI)을 주제로 한 전국 단위 교육축제 ‘Y교육박람회 2026’가 14~16일 서울 신정동 양천공원과 구청 일대에서 열린다.

서울 양천구는 오는 16일까지 사흘간 ‘인공지능(AI) 빅뱅: 경계없는 교육, 한계없는 배움’을 주제로 Y교육박람회를 진행한다고 14일 밝혔다. 올해 4회째를 맞은 Y교육박람회에선 체험·강연·포럼·공연 등 6개 섹션, 32개 프로그램, 150여개 체험부스가 운영된다.

구에 따르면 행사 첫날인 이날 오전 양천공원 야외 특설무대에서 열린 오프닝 축하공연에 학생·학부모 등 관람객 500여명이 참석했다. 피지컬 AI 드로잉을 선보이는 염동균 작가와 휴머노이드 로봇 ‘G1’의 공연에 이어 바이올리니스트 김연아와 현대자동차그룹 로보틱스 자회사 보스턴다이내믹스의 4족 보행 로봇 ‘스팟’이 함께한 공연이 진행됐다.

양천공원 잔디광장에는 AI 주제 체험관 ‘퓨처 그라운드’가 마련됐다. 참가자들은 테슬라 사이버트럭 전시와 보스턴다이내믹스 휴머노이드 로봇 등에 높은 관심을 보였다.

이날 구청 3층 디지털미디어센터에서는 성인문해교실 학습자 70명이 참여한 ‘평생학습 어르신 백일장’이 열렸다. 백일장 주제는 ‘다시 피어나는 나의 이야기’였다. 어르신들의 시화 작품을 멀티모달 AI 기술로 애니메이션화하는 시간도 가졌다.

하영태 양천구청장 권한대행은 개회사를 통해 “이번 Y교육박람회는 AI 시대 변화하는 교육의 방향을 함께 고민하고 미래를 준비하는 자리”라며 “전 세대가 함께 미래교육의 가능성을 체감하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 말했다.