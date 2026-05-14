정부·삼전 사측 “추가 대화” 제안에 노조 “성과급 제도화 있다면”···팽팽한 기싸움

삼성전자 노조의 총파업 예고일이 일주일 앞으로 다가온 가운데 정부와 회사가 노조에 추가 대화를 제안했다. 노조는 성과급 제도화 요구에 대한 사측의 입장 변화를 대화 참여의 전제조건으로 제시하는 등 노사 간 기싸움이 가열되고 있다.

삼성전자는 14일 노조 공동투쟁본부(초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조), 전국삼성노동조합(전삼노)에 노사 간 직접 대화를 제안하는 내용의 공문을 발송했다.

중앙노동위원회도 이날 삼성전자 노사 양측에 중단된 사후조정을 오는 16일 재개하자고 공식 요청했다. 앞서 지난 11~12일 노사는 중노위 중재로 협상을 벌였으나, 노조가 “조정안이 노조 요구보다 퇴보했다”며 결렬을 선언하면서 사후조정이 불발됐다.

이에 대해 노측 교섭대표 최승호 초기업노조 위원장은 “성과급 제도화와 투명화가 이뤄지지 않으면 대화할 이유가 없다”고 밝혔다. 다만 초기업노조는 “현재로서는 협상 계획이 없다”면서도 “성과급 투명화와 상한 폐지 제도화에 관한 안건이 있으면 대화 여지가 있다”고 밝혔다. 협상 의제로 성과급 제도화가 다뤄지면 대화에 복귀할 수 있다고 시사한 것이다.

‘영업이익 15%·상한 영구 폐지’를 통한 성과급 제도화를 주장해 온 노조는 사후조정 회의에서 사측이나 정부가 제시한 조정안에 제도화 방안은 논의되지 않았다고 주장해 왔다. 사측은 반도체(DS) 부문이 국내 1위 실적을 달성하면 영업이익 12%를 성과급으로 지급하되, 기존 초과이익성과급(OPI) 산정식인 경제적 부가가치(EVA) 기준과 상한(연봉 50%)은 유지하겠다는 입장이다.

성과급 협상이 타결되지 않을 경우 노조는 이달 21일부터 다음달 7일까지 파업에 나선다는 계획이다. 2024년 첫 파업 참여율이 15%에 그쳤던 것에 비해 파업 참여 의향을 밝힌 조합원이 약 4만명으로 60%에 이르는데다 대다수 반도체(DS) 부문 소속이다.

이에 삼성전자는 전면 파업 시 예상되는 반도체 생산 차질에 대비해 비상 관리 체제에 돌입한 것으로 알려졌다. 사측은 생산 공정 전면 중단 가능성까지 내다보고 주력 제품 생산량을 조절하거나 품질 관리를 강화하는 등 대책 마련에 나선 것으로 알려졌다. 반도체 업계는 반도체 산업 특성을 고려하면 파업 예고 기간인 18일을 넘어서 약 한 달 가량은 생산 차질이 불가피해, 최소 10조~최대 100조원의 직간접 손실이 발생할 것으로 보고 있다.