시진핑, 트럼프 면전에서 “대만 문제 잘못 처리하면 중·미 충돌” 경고···‘확 세진’ 발언 수위

시진핑 중국 국가주석이 14일 베이징 인민대회당에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 “대만 문제가 충돌로 이어질 수 있다”며 경고를 보냈다. 양국 정상이 마주한 자리에서 충돌을 거론하며 경고한 것은 이례적이라는 평가다. 대만은 반발했다.

이날 신화통신 등에 따르면, 시 주석은 트럼프 대통령과의 비공개 회담에서 “대만 문제는 중·미 관계에서 가장 중요한 문제”라며 대만에 대해 거론하고 나섰다.

시 주석은 “대만 문제를 잘 처리하면 양국 관계는 총체적인 안정을 유지할 수 있다”며 “잘못 처리하면 양국은 부딪치거나 심지어 충돌할 것이고, 중·미 관계 전체를 매우 위험한 지경으로 밀어 넣을 것”이라고 강조했다.

시 주석이 트럼프 대통령 앞에서 대만의 문제가 중국의 핵심 이익임을 천명하며 직접 경고한 것은 과거 발언·태도와 비교해도 한층 수위가 높아진 것이란 평가가 나온다. ‘하나의 중국’ 원칙을 고수하고 있는 중국은 대만을 별도의 국가로 대우하거나 대만과의 관계를 통해 중국을 견제하려는 미국의 움직임에 견제해왔다. 중국은 회담 전부터 경제적 협력을 강조하는 가운데 대만 문제 등을 ‘4대 레드라인’으로 규정하면서 강경한 태도를 보였다.

시 주석은 또 “‘대만 독립’과 ‘대만해협 평화’는 물과 불처럼 서로 섞일 수 없다”며 “대만해협 평화·안정을 수호하는 것은 중·미 양국의 최대공약수”라고 말했다.

대만은 반발했다. 대만 매체 이티투데이에 따르면, 리즈후이 행정원(국무총리실) 대변인은 이날 기자회견에서 시 주석 발언에 대해 “중국의 군사적 위협이야말로 대만해협과 인도·태평양 지역의 불안 요소”라며 “국방력을 지속적으로 강화하고 효과적인 공동 억제를 이어가는 것이 지역 평화를 보장하는 가장 중요한 관건”이라고 밝혔다.

샤오광웨이 외교부 대변인도 “대만해협이 불안정한 유일한 요인은 바로 중국의 권위주의·팽창주의적 행위”라며 “대만은 미국 등 뜻을 가깝게 하는 나라들과 긴밀히 협력해 공동으로 대만해협의 평화와 안정 및 인도·태평양 지역의 자유 개방과 번영을 수호할 것이다”라고 밝혔다.