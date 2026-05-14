“퇴직자 교육에서 40대 경력관리로”…재취업지원서비스 개편

정부가 중장년 재취업지원서비스를 ‘퇴직자 대상 일회성 교육’에서 경력관리 중심 제도로 개편한다. 의무 대상 사업장도 단계적으로 확대한다.

고용노동부는 14일 이 같은 내용의 ‘재취업지원서비스 제도 개선 방안’을 발표했다. 2020년부터 시행된 재취업지원서비스는 50세 이상 퇴직예정자에게 진로설계·취업알선·창업교육 등을 제공하는 제도다. 다만 현재는 1000인 이상 기업에만 의무가 적용돼 중견·중소기업 노동자들은 사각지대에 놓여 있다는 지적이 있었다.

노동부는 우선 재취업지원서비스 의무 사업장을 단계적으로 확대하기로 했다. 현재 1000인 이상 기업에만 적용되는 의무 규정을 2027년부터 500인 이상, 2029년부터는 300인 이상 사업장까지 넓힌다.

제도 운영 방식도 바뀐다. 기존에는 기업이 정한 프로그램을 노동자가 수동적으로 듣는 방식이었다면, 앞으로는 노동자가 원하는 직업훈련·일경험 프로그램을 직접 선택할 수 있게 된다. 온라인·주말·야간 과정도 확대하고, 국민내일배움카드·폴리텍 중장년 특화훈련 등과 연계해 실제 직무 전환 기능을 강화할 계획이다.

재취업지원서비스에 대한 부정적 인식도 손질하기로 했다. 현재 의무 대상 기업 1080곳 가운데 실제 서비스를 제공한 곳은 643곳에 불과하고, 대상자 약 9만5000명 중 참여자는 2만7000여명 수준이었다. 또 ‘퇴직 통보’라는 부정적 인식을 바꾸기 위해 ‘경력지원서비스’로 명칭을 변경하고, 노동자가 직접 서비스 제공을 요청할 수 있도록 권리 규정도 마련하기로 했다.

장기적으로는 제도를 ‘40+ 조기경력설계’ 체계로 전환한다는 계획도 내놨다. 퇴직 직전 재취업 교육을 제공하는 수준을 넘어, 40대부터 직무 변화와 경력 전환 수요를 미리 점검하도록 지원하겠다는 것이다. 이를 위해 중장년내일센터를 경력설계 특화 기능을 갖춘 ‘경력개발센터’로 개편하고, AI 기반 경력설계 서비스도 도입할 예정이다.