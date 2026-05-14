협심증·심근경색 부르는 심장 혈관 문제··· 맥박 파동으로 간단히 예측한다









맥박의 파동을 측정하는 방식을 통해 심장 혈관 상태를 보다 간편하게 파악할 수 있는 검사법이 개발됐다.

강남세브란스병원 심장내과 이병권 교수, 상지대 소프트웨어학과 이상석 교수 연구팀은 맥박 파동 측정으로 혈관질환 여부를 알아보는 검사의 정확도를 분석해 심장학 분야 권위 학술지인 ‘미국심장저널 플러스(American Heart Journal Plus: Cardiology Research and Practice)’에 발표했다고 14일 밝혔다. 연구진은 동맥의 맥박 파동을 측정하는 의료 장비 ‘코로나이저’를 개발해 실제 심장 혈관 문제를 겪는 환자들을 대상으로 편의성과 안전성을 검증했다.

심장을 뛰게 하는 혈관인 관상동맥이 좁아지거나 막히면 협심증·심근경색 등을 불러 돌연사 위험이 높아진다. 심장 혈관의 상태를 검사하려면 기존에는 조영제 투여 후 방사선을 쬐는 컴퓨터단층촬영(CT) 검사나 숨이 차도록 기계장치 위를 달려 측정하는 운동부하 검사 등을 활용했으나 이런 방법을 적용하기 어려운 환자가 많은 것이 문제였다.

연구진은 팔다리와 목의 동맥에서 측정하는 맥박 파동을 바탕으로 심장 혈관이 막힌 정도를 파악하는 장비의 정확도를 2단계에 걸쳐 확인했다. 먼저 협심증이 의심되는 100명에게 맥박 파동 검사를 시행한 후 관상동맥 조영술로 실제 혈관 내부를 직접 확인한 첫 단계 검증에선 질환을 지닌 사람을 검사한 결과 병이 있음을 맞히는 민감도 결과가 81%로 나왔다. 건강한 사람을 아픈 사람으로 오진하지 않도록 하는 특이도 역시 89%라는 수치를 보여 종합적인 정확성이 높은 것으로 나타났다.

다음 단계에서 관상동맥 조영술 등의 시술을 받은 136명 환자의 데이터를 바탕으로 분석한 검증 연구에서는 혈관 속에 낀 노폐물이 얼마나 혈액 흐름을 방해하는지와 혈관이 얼마나 탄력성을 지니고 잘 늘어나는지의 지표를 살폈다. 그 결과, 두 지표 중 한 가지만이라도 위험수치에 들어가는지를 봤을 땐 높은 민감도(77%)와 낮은 특이도(41%)를 보였으며 두 지표 모두 위험수치에 해당되는지를 봤을 땐 낮은 민감도(53%)와 높은 특이도(78%)를 보였다. 연구진은 2단계의 연구를 통해 해당 기기가 심장 혈관 상태를 파악할 때 보조적·선별적 도구로 활용이 가능하다는 점을 제시했다고 밝혔다.

이병권 교수는 “연구를 통해 코로나이저 기기가 지닌 편의성과 안전성을 확인했다”며 “체력이 약하고 신체 상태가 온전하지 못해 정밀 검사가 어려웠던 환자들도 안전하게 검사를 받을 수 있으며, 주거지 인근 1차 의료기관에서 미리 심장질환 위험도를 확인해 위험군을 사전에 선별할 수 있어 의료비도 절감할 수 있다”고 말했다.