월드컵이 감염병 유입 통로 될라···정부, 원정 응원단에 ‘한타바이러스’ 주의보

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 앞두고 정부가 감염병 주의보를 내렸다. 개최지 유행 감염병뿐만 아니라 남미 지역 ‘한타바이러스 심폐증후군’(안데스바이러스 감염)도 주의 대상에 올랐다.

질병관리청은 다음달 11일 개막하는 월드컵에 참가하는 선수단과 응원단 등을 대상으로 감염병·온열질환 예방수칙을 14일 발표했다. 이번 월드컵은 미국·캐나다·멕시코 등 3개국 16개 도시에서 분산 개최하는데 선수단 약 200명과 공식 응원단 등을 포함해 한국인 3만명 이상이 이동할 것으로 예상된다.

정부가 주시하는 것은 월드컵뿐만 아니라 방문객들의 ‘대회 전후 여행 동선’도 포함된다. 한국 대표팀 경기가 멕시코에서 열리는 만큼 일부 응원객이 아르헨티나·칠레 등 남미 관광을 연계할 가능성이 있다. 문제는 이들 지역이 최근 크루즈선 집단감염으로 논란이 된 ‘한타바이러스 심폐증후군’의 주요 풍토국이라는 점이다. 쥐 등 설치류의 분변이나 타액을 매개로 감염되는 한타바이러스는 백신이나 치료제가 없다. 질병청은 아직 국내 발생 사례는 없지만, 남미 여행객을 통한 산발적인 유입 가능성을 배제하지 않고 있다.

이에 방역당국은 해당 지역 방문 시 농촌이나 산림, 장기간 비어 있던 숙소 등 설치류의 사체·배설물·타액 등에 노출될 위험이 큰 장소 출입을 자제할 것을 당부했다. 불가피하게 오염이 의심되는 곳을 청소할 때는 쥐 분변을 빗자루로 쓸거나 진공청소기로 빨아들이는 ‘건식 청소’를 금지했다. 바이러스가 포함된 먼지가 공기 중으로 퍼져 호흡기로 감염될 수 있기 때문이다. 대신 오염 지역을 물로 충분히 적신 뒤 닦아내는 ‘습식 청소’를 하라는 구체적 지침도 내놨다.

한타바이러스뿐만 아니라 북중미 내 감염병 상황도 심상치 않다. 특히 멕시코는 올해 홍역 환자가 3만 4176명(인구 10만명당 7.57명) 발생해 전년 대비 53% 폭증했다. 질병청은 면역 증거가 없는 1968년 1월1일 이후 출생 방문객에게 최소 1회의 MMR(홍역·볼거리·풍진) 백신 접종을 권고했다. 또 멕시코는 A형간염이 풍토적으로 발생하고 있는 만큼 만 40세 미만은 항체검사 없이 즉시 백신 접종을 하고, 불가피한 경우 출발 당일이라도 1차 접종을 하라고 권고했다.

폭염에 따른 온열질환 위험 역시 주의해야 한다. 월드컵이 열리는 6~7월은 야외 이동과 응원이 잦은 시기인 데다, 개최지별로 고온다습한 환경에 노출될 가능성이 있다. 질병청은 물을 자주 마시고, 양산이나 모자로 햇볕을 차단하며, 더운 시간대에는 활동을 자제하고 충분한 휴식을 취해야 한다고 당부했다.

정부는 이번 월드컵 기간을 해외 감염병 유입 관리의 주요 고비로 보고 있다. 질병청은 대회가 종료될 때까지 ‘2026 FIFA 북중미 월드컵 감염병 대책반’을 운영해 감염병 발생 상황을 지속 모니터링하고 대응체계를 유지할 방침이다. 임승관 질병관리청장은 “대규모 인파가 밀집하고 야외 응원이 동반되는 월드컵 특성을 고려할 때, 감염병뿐 아니라 온열질환 예방이 중요하다”며 “예방접종과 개인위생 수칙을 철저히 준수하고, 특히 낮에는 수분섭취와 휴식을 충분히 할 것”을 당부했다.