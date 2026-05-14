실거주 수요, 경기도로 쏠렸나…1~3월 중소형 거래 30% 이상 증가

올해 1분기 서울 지역의 아파트 매매가와 거래량 모두 1년 전보다 감소했으나 경기지역에선 매매가와 거래량이 모두 상승한 것으로 나타났다. 특히 경기도의 전용면적 85㎡(30평대) 이하 중소형 아파트 거래량은 30% 넘게 증가했다. 경기도 지역에 실거주 목적 매수세가 몰린 영향으로 풀이된다.

부동산 플랫폼업체 다방은 14일 “올해 1분기 서울 아파트 거래가 관망세를 보이며 모든 면적에서 위축된 것과 달리, 경기도는 중소형 면적을 중심으로 5년 내 거래가 가장 활발했다”고 밝혔다.

이는 국토교통부 실거래가 정보를 바탕으로 2022~2026년 5년간 1분기 서울·경기 아파트 매매량과 거래가를 분석한 결과다.

서울에서 올해 1분기 60㎡ 이하 아파트 거래량은 7490건으로, 지난해 1분기(8653건)보다 13.4% 줄었다. 평균 거래가도 9억3479만원에서 8억2495만원으로 약 12% 가량 내려갔다. 1년 전보다 거래량·거래가가 줄어든 해는 최근 5년 중 올해가 처음이다.

특히 중소형에 해당하는 60㎡ 초과 85㎡ 이하 아파트는 낙폭이 더 컸다. 거래량이 8901건에서 7161건으로 지난해 대비 19.5%, 평균 거래가가 14억5776만원에서 11억6808만원으로 19.9% 줄었다.

반면 경기에선 매매가와 거래량 모두 오름세를 나타냈다. 60㎡ 이하 거래량은 지난해 1만2523건에서 올해 1만6350건으로 30.6% 늘었고, 평균 거래가도 4억699만원에서 4억3554만원으로 7.0% 올랐다.

60㎡ 초과 85㎡ 이하 거래량은 2만1094건으로 지난해 1분기(1만5551건)보다 35.6% 증가했다. 평균 거래가로 6억1205만원으로 1년 전(5억8982만원)보다 3.8% 상승했다. 다방은 “실거주 목적의 매수세가 몰린 것으로 보인다”고 말했다.

실제로, 부동산 분석업체 리얼투데이가 지난 11일까지 올해 접수된 국토부의 수도권 실거래가 정보를 분석한 결과에서도 거래량은 경기 용인(6456건), 수원(6044건), 화성(5906건), 고양(3533건), 남양주(3143건) 등 순으로 많았다. 10위권 안에 서울 지역은 7위 노원구(2856건)뿐이었다.

전세 거래량은 대부분 면적에서 줄었지만, 평균 전세보증금은 올랐다.

특히 60㎡ 이하 전세의 경우, 올해 1분기 서울 거래량이 1만3835건으로 전년(1만8465건)보다 25.1% 줄었고, 경기도에서도 1만8009건으로 전년(2만2049건)보다 18.3% 감소했다.

60㎡ 초과 85㎡ 이하 서울 거래량 역시 1만3395건으로 24.4% 줄었으며, 경기도 2만3117건으로 19% 감소했다.

평균 전세보증금은 60㎡ 이하에서 서울은 4억1370만원에서 4억4073만원으로 6.5%, 경기는 2억5361만원에서 2억6781만원으로 5.6% 올랐다. 60㎡ 초과 85㎡ 이하는 서울이 6억1857만원에서 6억6733만원으로 7.9%, 경기가 3억5621만원에서 3억9022만원으로 9.5% 올랐다.