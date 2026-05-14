서울 아파트값 다시 들썩이나···강남구도 상승 전환, 서울 전체 상승률 큰 폭 확대

한국부동산원 5월 둘째주 아파트 가격 동향 서울 전역 상승세…강북권 상승 폭 가장 커

서울 아파트값이 다시 빠르게 오르고 있다. 그동안 하락세였던 서울 강남구 아파트값까지 12주만에 상승 전환했다. 서울 전셋값도 가파르게 오르며 10년 반 만에 상승률이 가장 높았다.

한국부동산원이 14일 발표한 5월 둘째주(5월11일 기준) 주간 아파트 가격 동향을 보면, 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 평균 0.28% 상승했다.

이는 전주(0.15%)보다 상승 폭이 거의 두배 커진 것으로 정부가 다주택자 중과 유예 종료 방침을 명확히 밝힌 직후인 1월 넷째 주(0.31%) 이후 15주 만에 가장 높은 수준이다.

부동산원은 “일부 지역에서 매도·매수자의 관망세가 지속되고 있으나 정주 여건이 양호한 단지 및 재건축 추진 단지 중심으로 매수 문의가 늘며 상승 계약이 체결되는 등 서울 전체적으로 상승했다”고 말했다.

특히 서울 25개구에서 유일한 하락지역이었던 강남구(0.19%)가 12주 만에 상승 전환하면서 서울 전역에 상승세로 돌아섰다. 서울 전 지역 상승은 지난 2월 셋째 주 이후 처음이다.

강남3구 중엔 송파구(0.35%)가 가장 오름폭이 컸다. 전주(0.17%) 대비 0.18%포인트 올랐다. 서초구(0.17%)는 전주(0.04%) 대비 0.13%포인트 올랐다.

서울 전역에서 상승 폭이 큰 곳은 강북권이었다. 성북구(0.54%)가 전주(0.26%)보다 상승폭을 2배로 키우며 서울에서 가장 높은 상승률을 기록했다. 서대문구(0.45%)도 전주(0.20%)보다 두 배 이상 올랐다. 강서구(0.30%→0.39%), 종로구(0.21%→0.36%), 동대문구(0.24%→0.33%), 강북구(0.25%→0.33%), 구로구(0.24%→0.33%) 등의 상승세도 가팔랐다.

성북구와 종로구의 주간 상승률은 관련 통계를 공표하기 시작한 2012년 5월 이후 최고치다.

이른바 ‘마용성(마포·용산·성동구)’ 지역에서는 용산구의 상승세가 가장 컸다. 전주 0.07%에서 0.21%로 상승폭이 3배 커졌다. 마포구(0.15%→0.26%), 성동구(0.17→0.29%)도 일제히 오름폭을 키웠다.

박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “다주택자 매물이 줄어든 데다 젊은 층을 중심으로 집값이 상대적으로 낮은 비강남에 내집 장만 수요가 늘면서 서울 평균 시세가 오른 것으로 보인다”고 말했다.

남혁우 우리은행 부동산연구원도 “추가적인 급매물 출회를 기다리며 관망했던 수요자들이 다수 매수에 나서면서 가격 상승폭이 다시 확대되고 있다”고 분석했다.

전국 아파트 전세가격은 직전 주 대비 0.11% 상승했다. 서울 전세 상승률은 0.28%로 전주 대비 0.05%포인트 확대되면서 2015년 11월 둘째 주(0.31%) 이후 약 10년 6개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다.

최고 상승률을 기록한 건 성북구(0.51%)였다. 이밖에 송파구(0.50%), 성동구(0.40%), 강북구(0.40%), 광진구(0.37%) 등도 오름폭이 컸다.

경기(0.13%→0.18%)에선 광명시(0.66%), 하남시(0.43%), 화성시 동탄구(0.41%) 등의 상승세가 가팔랐다.