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“친척도 못 하는 일을···” 아버지 잃은 제자 가정에 7년간 매달 15만원 보낸 선생님

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본문 요약

한 초등학교 교사가 아버지를 잃은 제자 가정에 7년째 매달 생활비를 지원해 온 사실이 뒤늦게 알려졌다.

14일 포스코교육재단에 따르면 재단 소속 포항제철지곡초등학교 교사 A씨는 2020년 당시 초등학교 5학년이던 제자 B군이 갑작스럽게 아버지를 떠나보냈다는 소식을 들었다.

A씨는 B군이 초등학교 1학년 때 담임교사였다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“친척도 못 하는 일을···” 아버지 잃은 제자 가정에 7년간 매달 15만원 보낸 선생님

입력 2026.05.14 17:09

수정 2026.05.14 17:27

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  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

뒤늦게 알려진 선행...“의미있는 본보기”

포스코교육재단, 이사장 표창·부상 수여

AI 이미지 생성. 경향신문 자료사진

AI 이미지 생성. 경향신문 자료사진

한 초등학교 교사가 아버지를 잃은 제자 가정에 7년째 매달 생활비를 지원해 온 사실이 뒤늦게 알려졌다.

14일 포스코교육재단에 따르면 재단 소속 포항제철지곡초등학교 교사 A씨는 2020년 당시 초등학교 5학년이던 제자 B군이 갑작스럽게 아버지를 떠나보냈다는 소식을 들었다.

A씨는 B군이 초등학교 1학년 때 담임교사였다. 당시에는 담임을 맡고 있지 않았지만, 남편을 잃은 뒤 가장이 된 B군 어머니가 고혈압과 당뇨를 앓는 상태에서 식당 서빙과 환경미화 기간제 일 등을 하며 생계를 이어간다는 소식을 듣고 도움의 손길을 건넸다.

A씨는 당시 B군 어머니에게 아무에게도 알리지 말아 달라는 부탁과 함께 “○○이에게 밥 한 끼, 빵 한 조각이라도 사주고 싶다”며 “고등학교를 졸업할 때까지 보내주고 싶다”고 말했다. 이후 A씨는 매달 B군 어머니에게 15만원을 보냈다.

B군 어머니는 이를 외부에 알리지 않다가 올해 3월 안정적인 일자리를 얻게 되면서 포스코교육재단에 감사 편지를 보냈다.

편지에는 “밤마다 천장을 보며 선생님에 대한 고마움으로 눈물을 흘렸다”며 “일가친척도 하지 못한 일을 해주셨다”는 내용이 담겼다.

포스코교육재단은 스승의 날을 맞아 최근 A교사에게 이사장 표창과 부상을 수여했다. 재단은 학부모 편지를 통해 선행 사실을 확인한 뒤 표창을 결정했다고 밝혔다.

A씨는 표창 이후에도 자신의 이름과 얼굴이 알려지는 것을 원하지 않은 것으로 전해졌다. 포스코교육재단 관계자는 “묵묵하게 나눔을 실천해 온 교사의 모습이 다른 교직원들에게도 의미 있는 본보기가 됐다”고 말했다.

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